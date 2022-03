La fusée colossale qui ramènera l’homme sur la lune est au « test du maillot de bain »: qu’est-ce que cela signifie

La Nasa a transféré sur la rampe de lancement la fusée qui ramènera l’homme sur la Lune pour le « test du maillot de bain ». Voici ce que c’est.

À 22 h 47, heure italienne, le jeudi 17 mars, la colossale fusée Space Launch System (SLS) de la NASA – la plus puissante jamais construite – a entamé une marche lente mais triomphale vers le complexe de lancement 39b du Kennedy Space Center (KSC) en Floride. , de que dans un futur proche l’homme partira pour la Lune. Celui en cours, en fait, est le premier test « à ciel ouvert » du projet Artemis de l’agence aérospatiale américaine, qui vise à amener la première femme et la première personne noire sur le satellite de la Terre, ainsi qu’à créer un être humain stable présence. Le lance-roquettes Space Launch System (non réutilisable, contrairement à ceux de SpaceX) et la capsule Orion montée dessus joueront un rôle fondamental dans le retour de l’homme sur la Lune, mais pas seulement ; ils sont en effet également destinés à amener les premiers hommes sur Mars – lorsque ce rêve deviendra réalité – et à l’exploration de l’espace lointain, autant d’objectifs étroitement liés au succès du programme Artemis.

Le Space Launch System, un géant de plus de 110 mètres de haut et pesant plus de 2,5 millions de kilogrammes, est apparu hier soir pour la première fois depuis le Vehicle Assembly Building (VAB), le bâtiment de la base aérospatiale où se trouvent les gros moyens de la NASA. La star de cette sortie triomphale était la machine crawler-transporter 2 (CT-2), un énorme véhicule à chenilles de plus de 50 ans qui rappelle vaguement certains véhicules vus dans Star Wars. Le CT-2 est équipé de sa propre rampe de lancement et de sa propre tour de contrôle ; 25 personnes sont nécessaires pour exploiter toutes les fonctions. La machine s’est glissée sous le colosse et l’a accroché doucement, commençant son voyage de 6 kilomètres jusqu’à la rampe de lancement pour la mission de test, à une vitesse de seulement 1,3 kilomètre par heure.

Malgré le placement sur le complexe de lancement 39b, le même dont les missions Apollo sont parties il y a plus d’un demi-siècle et les lancements de la navette spatiale, la fusée ne décollera pas pour la Lune. Il s’agit en fait d’un test, dans lequel les ingénieurs de la NASA vont simuler le compte à rebours, remplir complètement les réservoirs de carburant – une opération d’une durée de 8 heures -, vérifier que tous les capteurs fonctionnent correctement et que toutes les pré-procédures seront terminées. le lancer lui-même. Ce test est appelé « répétition de la robe mouillée », en pratique, le test du maillot de bain. Il sera terminé dans les prochaines semaines.

Pour le lancement effectif vers la Lune, la mission sans pilote Artemis 1, il faudra attendre mai, à condition que la réponse des vérifications précédentes soit positive. La fusée effectuera une large orbite autour du satellite, atteignant 64 374 km depuis sa surface. Pour Artemis 2, qui mettra un équipage humain en orbite autour de la Lune, il faudra attendre 2024, tandis que pour le retour de l’homme sur la surface lunaire – Artemis 3 – il faudra attendre « au moins 2025 », selon aux dernières déclarations de Bill Nelson, l’administrateur de la NASA. Dans la mission Artemis 1, curieusement, sur la capsule Orion, il y aura trois mannequins, un homme appelé « Commander Moonikin Campos » – en l’honneur d’un ingénieur décédé de la NASA – et deux femmes.

« Le système de lancement spatial est la seule fusée capable d’envoyer des humains dans l’espace lointain. C’est la fusée la plus puissante du monde », a déclaré Bill Nelson. « Et Orion s’aventurera plus loin que n’importe quel vaisseau spatial construit pour les humains qui ait jamais piloté des humains. Il restera dans l’espace plus longtemps que n’importe quel vaisseau spatial conçu pour les astronautes. Artemis 1 démontrera l’engagement et la capacité de la NASA à étendre la présence de l’humanité sur la Lune et au-delà. Mais cette mission n’est pas seulement une démonstration du leadership de la NASA dans l’espace. Il renforce les petites entreprises américaines. Il soutient les universités américaines. Cela montre la puissance des scientifiques, mathématiciens et techniciens américains », a déclaré avec fierté l’exécutif.