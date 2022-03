Samsung annonce les Galaxy A53 et A33 lors du Samsung Galaxy A Event 2022

La longue attente des passionnés de Samsung s’est terminée le 17 mars à 10 h HAE. La société sud-coréenne a finalement annoncé la nouvelle récolte de la série Samsung A. Samsung a organisé l’événement Samsung Galaxy A virtuellement sur la chaîne et le site Web YouTube pour éradiquer les frontières du temps et de l’espace.

Nous attendions les appareils Samsung de milieu de gamme de cet événement et Samsung a fait exactement cela. Galaxy A53 et Galaxy A33 ont fait leurs débuts avant le lancement. Samsung a fait des déclarations farfelues et prometteuses sur la nouvelle série A de Samsung lors de l’événement A.

Les promesses d’une vitesse rapide, d’un affichage attrayant et d’une immersion visuelle puissante ont capté toute l’attention des participants. Il y a de nombreux changements dans la nouvelle gamme d’appareils Samsung et nous allons en explorer un seul dans cet article approfondi. Alors, sachons tout ce que Samsung a annoncé lors de l’événement Samsung Galaxy A 2022.

Prix ​​et fonctionnalités

Les nouveaux combinés de Samsung Electronics vont concurrencer l’iPhone SE et le Pixel 5a. Lors du Samsung Galaxy A Event 2022, Samsung a annoncé les caractéristiques, les prix et la date de lancement de ces nouvelles gammes. Les prix de la prochaine série A sont assez compétitifs et élevés. Le Samsung Galaxy A53 coûtera 449 $/449 €/399 £ tandis que le Galaxy A53 coûtera environ 369 $/329 £. Alors que la date de sortie des deux combinés varie également.

Le Galaxy A33 sortira le 22 avril et le Galaxy A53 sortira le 1er avril. En raison de la rude concurrence avec les autres géants de la technologie tels qu’Apple et Google, Samsung fait tout son possible pour apporter innovation, sophistication et expérience premium. Les nouveaux appareils de Samsung sont prometteurs et il semble que Samsung ne restera pas inactif même après l’événement Samsung Galaxy A 2022.

Expérience premium

Les nouveaux appareils de la série A vont déclencher une vague d’ondulations dans l’industrie mobile. Les Galaxy A53 et Galaxy A33 disposent d’une connectivité 5G avec les dernières innovations. Ils ont un tout nouveau processeur, une caméra AI et une autonomie de deux jours.

Surtout, le design mince et élégant, respectueux de l’environnement et respectueux de l’environnement, et la sécurité de haut niveau de défense plongeront les utilisateurs dans une joie et une exaltation sans limites. Les deux nouveaux combinés de Samsung Electronics prennent en charge les mises à niveau One UI et Android OS.

TM Roh, président et responsable de l’activité MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics, a déclaré : « Nous pensons que tout le monde mérite l’opportunité de découvrir l’impact positif que la technologie mobile peut avoir sur sa vie. Avec la dernière version de la série Galaxy A, nous facilitons plus que jamais l’expérience mobile avancée et innovante de Galaxy à un excellent rapport qualité-prix.

Prise de vue captivante

Il est étonnant de savoir que les Galaxy A33 et Galaxy A53 possèdent les fonctionnalités de l’appareil photo de la série Galaxy S. Pour offrir aux clients une expérience de niveau supérieur, Samsung a intégré les fonctionnalités du système à quatre caméras avec la technologie VDIS.

De plus, la caméra frontale offre des selfies immersifs et exquis avec un appareil photo 32MP. Les deux combinés ont un processeur de 5 nm alimenté par une caméra AI. Le mode nuit amélioré peut synthétiser automatiquement 12 images à la fois. Samsung a fait des nouveaux combinés un nouveau frisson pour les utilisateurs grâce à la caméra AI, au mode Fun et à l’objectif UltraWide.

Caractéristiques d’affichage de la série A

Samsung s’efforce d’enthousiasmer et d’enchanter les utilisateurs grâce à une expérience mobile immersive et premium. Les nouveaux Galaxy A53 et Galaxy A33 sont livrés avec le mode nuit. Leur conception intelligente et leur algorithme Ai permettent les prises de vue de nuit ainsi que dans la pénombre. Le Galaxy A33 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces. De plus, il est livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience premium.

Alors que le Galaxy A53 est livré avec un écran Super AMOLED de 6,4 pouces. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience exceptionnelle. En plus de cela, les nouveaux combinés de la série A sont livrés avec une batterie de deux jours avec une charge ultra rapide de 25 W. Ces fonctionnalités avec augmentation en font une expérience assez élevée pour les utilisateurs.

Design immersif et ciblé

La durabilité et le design immersif sont très importants pour l’expérience premium. Lors du Samsung Galaxy A Event 2022, Samsung a annoncé l’un des combinés les plus avancés de la série A. La série A lancée a une conception de lunette mince et une conception Ambient Edge.

Le Galaxy A53 et le Galaxy A33 sont dotés de la résistance à la poussière et à l’eau Corning® Gorilla® Glass 5 et IP67. Ces appareils ont également des matériaux respectueux de l’environnement tels que des matériaux post-consommation (PCM) pour les boutons latéraux et les plateaux de carte SIM.

Caractéristiques

Ci-dessous, les spécifications du Galaxy A33 5G et du Galaxy A53 5G sont données.

Galaxie A33 5G

Galaxie A33 5G Afficher 6,4 pouces FHD+ Super AMOLED Dimensions et poids 74,0 x 159,7 x 8,1 mm, 186 g Appareil photo Arrière (Ultra large) 8MP F2.2 (Principal) 48MP F1.8 OIS (Profondeur) 2MP F2.4 (Macro) 5MP F2.4 De face 13MP F2.2

Galaxie A53 5G

Galaxie A53 5G Afficher 6,5 pouces FHD+ Super AMOLED Affichage Infinity-O 120Hz Dimensions et poids 74,8 × 159,6 × 8,1 mm, 189 g Appareil photo Arrière (Ultra large) 12MP F2.2 (Principal) 64MP F1.8 OIS (Profondeur) 5MP F2.4 (Macro) 5MP F2.4 De face 32MP F2.2

Emballer

Samsung roule vite pour concurrencer des concurrents mondiaux comme Apple et Google. En plus d’introduire les modifications les plus récentes et les plus complètes, Samsung subit un changement. L’annonce de deux combinés lors de l’événement Samsung Galaxy A 2022, a immergé les lecteurs. Bien que les appareils seront disponibles à partir d’avril.

Samsung a tout intégré dans Galaxy A33 et Galaxy A53. Tels que Samsung Wallet, la technologie 360 ​​Audio, Samsung Knox de qualité militaire et bien plus encore. La caméra en mode nuit et l’algorithme AI rendent les utilisateurs fous.