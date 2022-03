Comment fonctionne Rossgram, le clone russe d’Instagram

Rossgram sera disponible à partir du 28 mars et proposera la même expérience que le réseau social Meta, avec plus de programmes de crowdfunding et des contenus avec accès payant.

La Russie est prête à accueillir un clone d’Instagram, Rossgram. La populaire application Meta n’est plus disponible dans le pays depuis lundi dernier, après que la société ait été accusée par le gouvernement russe d' »activités extrémistes ». La référence est à l’atténuation de la politique adoptée par Meta, qui laisse passer sur ses réseaux sociaux des messages haineux adressés aux Russes et Biélorusses. « En raison de l’invasion de l’Ukraine, nous sommes indulgents avec des expressions politiques telles que » mort aux envahisseurs russes « , qui violeraient normalement nos règles sur les discours violents », a déclaré Andy Stone, porte-parole de Meta. En plus d’interdire les applications de Zuckerberg, la Russie a répondu par une enquête pénale contre le géant Big Tech pour incitation à la violence.

Cependant, Instagram est utile en Russie, notamment pour la multitude d’influenceurs, dont les revenus dépendent également de l’application Meta. Parmi eux se trouve Olga Buzova, star des émissions de téléréalité, qui compte plus de 20 millions de followers sur Instagram. A défaut, une équipe de développement est prête à lancer Rossgram, son homologue russe. « Mon partenaire Kirill Filimonov et notre équipe de développeurs étaient prêts pour cette tournure des événements, ils ont donc décidé de ne pas manquer l’opportunité de créer un analogue russe d’un réseau social populaire aimé de nos compatriotes » a écrit dans VKontakte Alexander Zobov, directeur de Rossgram de relations publiques.

L’application russe sera disponible à partir du 28 mars et offrira la même expérience que le réseau social Meta, avec plus de programmes de financement participatif et de contenu avec accès payant. Sur ce dernier aspect, Instagram est encore dans une phase expérimentale : fin janvier, il a commencé à tester aux États-Unis pour les abonnements. En ce qui concerne l’esthétique et le style, Rossgram présentera une palette de couleurs et une mise en page de type Instagram pour donner un sentiment de familiarité. Pendant ce temps, Meta n’a pas encore commenté le lancement prochain de l’application russe.