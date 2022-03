Voici la première et magnifique image d’une étoile prise par le télescope James Webb

Les ingénieurs de la NASA ont franchi une étape critique dans l’alignement de l’optique de James Webb, nous donnant le magnifique cliché d’une étoile.

Crédit : NASA / STScI)

Une autre étape importante a été placée dans l’histoire du télescope spatial futuriste James Webb, lancé à Noël l’année dernière. En effet, les ingénieurs de la NASA ont annoncé que le 11 mars s’était achevée la phase cruciale d’alignement appelée « fine phasing », au cours de laquelle toutes les pièces de l’optique principale de l’instrument ont été ajustées à l’échelle du nanomètre, permettant de placer parfaitement une étoile au point. En termes simples, l’œil du télescope – composé de 18 panneaux de béryllium plaqués or – est presque prêt à sonder l’obscurité de l’Univers, après avoir été aligné avec la caméra principale, la caméra infrarouge proche (NIRCam).

« A cette étape clé de la mise en service de l’optique du télescope Webb, chaque paramètre optique qui a été vérifié et testé fonctionne au niveau ou au-dessus des attentes », lit-on dans le communiqué de presse de la NASA. Les données préliminaires suggèrent que les performances optiques de l’instrument pourraient être encore meilleures que prévu avant le lancement, augmentant encore les attentes pour l’instrument le plus avancé envoyé dans l’espace. Les scientifiques n’ont même pas rencontré « de problèmes critiques, de contamination mesurable ou de blocages dans le chemin optique ». Tout se poursuit donc selon le calendrier, qui prévoit la mise en service effective du James Webb pour l’été.

Comme indiqué, une partie de la procédure d’alignement impliquait la mise au point parfaite d’une étoile, connue sous le nom de 2MASS J17554042 + 6551277 et TYC 4212-1079-1. Située à 2 000 années-lumière de la Terre et environ 16 fois plus brillante que notre Soleil, elle a été choisie par les scientifiques comme cible claire et isolée. Chacun des 18 panneaux hexagonaux du télescope l’a centré avec des nano corrections, permettant une image unique spectaculaire à travers la caméra NIRCam. Comme l’explique la NASA, grâce à la remarquable sensibilité de la caméra, le télescope a non seulement obtenu une image parfaite de l’étoile, mais a également immortalisé plusieurs galaxies en arrière-plan. Les ingénieurs ont utilisé un filtre rouge pour améliorer le contraste et ainsi obtenir un alignement parfait.

Crédit : NASA / STScI

« Il y a plus de 20 ans, l’équipe de Webb a entrepris de construire le télescope le plus puissant jamais lancé dans l’espace et a proposé une conception optique audacieuse pour atteindre les objectifs scientifiques les plus ambitieux », a déclaré le Dr Thomas Zurbuchen, administrateur associé à la mission scientifique de la NASA. Direction à Washington. « Aujourd’hui, nous pouvons dire que la conception va donner des résultats », a ajouté l’expert, commentant le succès de la phase de fin de phase.

Cependant, les longues procédures d’alignement, qui ont commencé en février avec le cadrage de l’étoile HD 84406 à 260 années-lumière de la Terre, ne sont pas terminées ; il faudra encore 6 semaines pour terminer. Après cette étape fondamentale, les scientifiques commenceront à tester l’instrumentation scientifique, qui comme indiqué devrait devenir opérationnelle dans les prochains mois, au cours de l’été boréal. Il ne reste plus qu’à attendre avec confiance la conclusion du rodage, avant de pouvoir commencer à admirer l’Univers comme nous ne l’avons jamais fait auparavant ; évolution des galaxies, naissance des étoiles et analyse des atmosphères des exoplanètes ne sont que quelques-uns des domaines dans lesquels James Webb va nous surprendre dans les années à venir.