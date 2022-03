Vivre à proximité d’espaces verts réduit le risque d’AVC ischémique

C’est ce que suggère une nouvelle étude espagnole qui a analysé les données de l’ensemble de la population de la Catalogne, trouvant 16% moins de risques d’attaque ischémique chez les personnes qui ont des espaces verts à moins de 300 mètres de chez eux.

Le risque de subir un accident vasculaire cérébral ischémique, le type d’événement cérébrovasculaire le plus courant, est de 16 % inférieur chez les personnes qui ont des espaces verts à moins de 300 mètres de leur domicile. C’est ce que suggère une nouvelle étude espagnole menée par l’Institut de recherche médicale Hospital del Mar de Barcelone, qui a impliqué l’Agence catalane d’évaluation de la qualité et de la santé (AQuAS) et l’Institut de santé mondiale de Barcelone (ISGlobal), un centre promu par le « la Fondation Caixa ». L’analyse, dont les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Environnement Internationalest la plus grande jamais réalisée en Europe dans ce domaine de recherche, après avoir examiné les données de l’ensemble de la population de la Catalogne entre 2016 et 2017.

L’étude, en particulier, a évalué les informations sur l’exposition à trois polluants atmosphériques liés à la circulation automobile chez plus de trois millions et demi de personnes sélectionnées parmi les 7,5 millions d’habitants de la Catalogne, âgés de plus de 18 ans et qui ils n’avaient pas subi d’accident vasculaire cérébral avant le début de l’étude. Plus précisément, les chercheurs ont analysé l’impact des niveaux de particules inférieures à 2,5 microns (PM 2,5), de dioxyde d’azote (NO2) et de particules de suie dans la zone de résidence de tous les participants à l’étude, en tenant également compte de la présence d’espaces verts dans un rayon de A 300 mètres de chez eux.

Plus il y a de pollution, plus le risque d’AVC est grand

Les résultats de l’analyse ont révélé une relation directe entre l’augmentation des niveaux de NO2 dans l’atmosphère et le risque d’AVC ischémique : pour chaque augmentation de 10 microgrammes (µg) par mètre cube, la probabilité de souffrir de ce type d’accident vasculaire cérébral augmente de 4 % . Et la même chose se produit lorsque les niveaux de PM 2,5 augmentent de 5 µg/m3. Dans le cas des particules de suie, en revanche, le risque augmente de 5 % pour chaque 1 µg/m3 de plus dans l’atmosphère. Ces chiffres se sont avérés les mêmes pour l’ensemble de la population, quels que soient les autres facteurs socio-économiques, l’âge ou les habitudes tabagiques.

« Il convient de garder à l’esprit que, contrairement aux autres polluants atmosphériques, qui ont diverses sources, le NO2 est principalement causé par la circulation automobile. Par conséquent, si nous voulons vraiment réduire les risques multiples que ce polluant fait peser sur la santé des gens, nous devons prendre des mesures audacieuses pour réduire l’utilisation des voitures.», a déclaré Cathryn Tonne, chercheuse chez ISGlobal et co-auteure correspondante de l’étude.

L’analyse a également montré l’importance des déterminants environnementaux dans le risque d’AVC. « Comme l’incidence, la mortalité et l’invalidité attribuées à la maladie devraient augmenter dans les années à venir, il est important de comprendre tous les facteurs de risque impliqués.Ajouté le Dr Carla Avellaneda-Gomez de l’Institut de recherche médicale de l’hôpital del Mar et co-auteur principal de la recherche.

À l’inverse, le fait d’avoir des espaces verts près de chez soi est lié à un moindre risque de subir un AVC ischémique, avec une réduction moyenne de la probabilité de 16 %, ce qui suggère que la présence de tels espaces a des effets bénéfiques à travers une variété de mécanismes, tels que la réduction de la le stress, l’augmentation de l’activité physique et des contacts sociaux, et même l’exposition à un microbiome enrichi, pensent les chercheurs.

Repenser les limites établies de pollution de l’air

À la lumière de ces données, les chercheurs soulignent qu’il est nécessaire de réfléchir aux niveaux de pollution de l’air considérés comme sûrs. Actuellement, les seuils fixés par l’Union européenne sont de 40 µg/m3 pour le NO2 et de 25 µg/m3 pour les PM 2,5, que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) limite respectivement à 10 µg/m3 et 5 µg/m3. Cependant, l’Agence des Nations Unies n’a pas fixé de seuil pour les teneurs en suies qui, sur la période d’étude (2016-2017), étaient en moyenne inférieures aux paramètres indiqués par les autorités européennes (2,28 µg/m 33 dans le cas des suies, tandis que pour les PM 2,5 et le NO 2 les niveaux étaient en moyenne égaux à 17 µg/m3 et 35 µg/m3).

« Malgré le respect des niveaux fixés par l’Union européenne, nous sommes confrontés au paradoxe qu’il existe toujours un risque pour la santé, comme celui que nous avons identifié dans cette étude, qui montre une relation directe entre l’exposition aux polluants et le risque pour subir un accident vasculaire cérébral – a expliqué le Dr Rosa Maria Vivanco, chercheur AQuAS et co-auteur principal de l’étude -. Le danger est toujours présent et de nombreux autres paramètres appropriés doivent être adoptés« .