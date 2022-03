Meta va introduire le contrôle parental pour Quest VR

En bref : cette semaine, Meta a annoncé un ensemble de nouveaux contrôles parentaux qu’il apportera aux casques Quest VR au cours des prochains mois. Ceux-ci permettront aux parents de surveiller et de contrôler les applications Quest utilisées par leurs enfants. Cela vient après que Meta ait introduit d’autres nouvelles fonctionnalités de sécurité dans ses applications VR en réponse à des plaintes de harcèlement sexuel.

Meta a révélé trois nouvelles fonctionnalités sur lesquelles il travaille pour que les parents se sentent plus en sécurité à propos de ce que leurs adolescents – la société soutient que les utilisateurs doivent avoir 13 ans et plus pour utiliser ses produits – utilisent leurs casques Quest VR. Il promet que ce n’est que le début de son travail sur le contrôle parental.

À partir d’avril, les propriétaires de Quest pourront verrouiller des applications individuelles derrière un schéma de déverrouillage s’ils les trouvent inappropriées pour les jeunes utilisateurs. Actuellement, ils ne peuvent verrouiller l’ensemble du casque que derrière cette fonctionnalité.

Plus tard, en mai, Meta commencera à bloquer automatiquement les jeunes utilisateurs des applications en fonction de leur âge. Les parents pourront déverrouiller des applications individuelles s’ils acceptent que leurs enfants y accèdent.

À cette époque, la société lancera également un tableau de bord parent sur l’application mobile Oculus, qui comprendra diverses fonctions pour donner aux parents plus de contrôle sur ce à quoi leurs adolescents accèdent.

L’application permettra aux parents de voir ce que leurs adolescents téléchargent, d’approuver ou de refuser tous les téléchargements, d’afficher la liste d’amis d’un adolescent, de bloquer des applications spécifiques, de surveiller le temps d’écran d’un adolescent et d’empêcher un adolescent de relier le Quest à un PC. Plus de fonctionnalités sont à venir dans le futur.

Les contrôles parentaux VR ne sont qu’une partie d’un nouveau méta « Family Center » dévoilé cette semaine qui comprend des contrôles parentaux pour Instagram ainsi qu’un centre d’informations pour les parents.