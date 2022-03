Parce que certaines personnes ont le mal de la voiture et d’autres pas

Il existe au moins deux théories qui peuvent expliquer ce qui déclenche ce mal-être, dans le jargon médical appelé mal des transports.

Pour ceux qui souffrent du mal des transports, le moment du voyage peut se transformer en véritable cauchemar en raison d’un certain nombre de symptômes, tels que des étourdissements, des étourdissements, des nausées et des vomissements. Certaines personnes, en particulier, vivent ce mal-être beaucoup plus fréquemment que d’autres, qui peuvent même lire ou jouer avec leur téléphone portable ou leur tablette lors de leurs déplacements. La raison de cette différence n’est pas encore totalement élucidée, mais deux théories peuvent nous aider à comprendre ce qui déclenche ce trouble, dans le jargon médical appelé mal des transports : la première (qui est aussi la plus accréditée) est la thèse du conflit sensoriel, tandis que la deuxième suggère que tout dépend du contrôle de la posture.

Pourquoi certaines personnes ont-elles le mal des transports ?

Comme indiqué, la théorie qui est actuellement considérée comme l’explication la plus efficace du mal des transports est celle du conflit sensoriel, selon laquelle notre système d’équilibre joue un rôle clé dans le développement du malaise. L’équilibre, en particulier, n’est pas maintenu par un seul organe sensoriel mais combine ce que nous voyons et entendons avec les informations de l’organe d’équilibre situé dans l’oreille interne, ce qui aide le système à traiter exactement où nous nous trouvons. .

Si nos informations sur les yeux, l’oreille interne, les sens ou la pression ne correspondent pas, le système peut nous faire sentir déséquilibré ou instable. Et c’est pourquoi on pense que le mal des transports est causé par une inadéquation des informations provenant de nos sens, nos yeux et notre oreille interne indiquant à notre corps que nous bougeons, même si nous sommes en fait assis et que nous nous arrêtons dans la voiture. Et c’est aussi pourquoi moins nous éprouvons d’inadaptation sensorielle dans un véhicule, moins le mal des transports est susceptible de se produire. « Par exemple, voyager en voiture sur une route lisse et droite entraînera moins de troubles sensoriels que voyager sur une route sinueuse avec de nombreux nids-de-poule. – il a expliqué, dans un discours à La conversation, Saima Rajasingam, professeur d’audiologie à l’Université Anglia Ruskin de Cambridge, Angleterre -. Mais le mal des transports affecte les gens différemment, et il n’y a pas une seule raison pour laquelle certains en souffrent plus fréquemment que d’autres.« .

Une théorie alternative mais connexe du conflit sensoriel suggère plutôt que le mal des transports dépend du contrôle de la posture, le trouble ne se produisant pas seulement en raison de l’inadéquation des informations sensorielles mais aussi en réponse à notre incapacité à réguler notre posture pour réduire cet écart. d’informations sensorielles.

Certaines différences dans le fonctionnement des systèmes de vision et d’équilibre d’une personne peuvent également affecter la façon dont elle peut se sentir en voyage. « Certains troubles, notamment les migraines et les maladies de l’oreille interne, comme la maladie de Ménière, augmentent la probabilité de souffrir du mal des transports – a ajouté Rajasingam -. L’âge et le sexe peuvent également affecter la probabilité de souffrir du mal des transports, certaines recherches suggérant que le trouble culmine vers l’âge de 9 ou 10 ans et est plus fréquent chez les femmes, bien que l’on ne sache pas pourquoi ces associations se produisent.« .

Le type d’itinéraire, la durée du trajet et le type de véhicule parcouru peuvent également avoir une influence, ce qui dans certains cas peut avoir un certain effet sur l’intensité de la perturbation elle-même. Plus généralement, tout facteur qui augmente l’écart entre les sens qui contribuent à notre système d’équilibre augmente le risque de mal des transports. « Par exemple, si une voiture prend un virage serré, le conducteur va regarder vers l’avant et anticiper le mouvement de la voiture lorsqu’elle tourne, tandis qu’un passager est susceptible de réagir en tournant en se penchant dans la direction opposée. – a précisé l’expert -. La meilleure chose à faire est d’essayer de réduire l’inadéquation des informations sensorielles« .

Par conséquent, éviter de lire dans la voiture et essayer de regarder devant plutôt que par la fenêtre peut aider à réduire le mal des transports, car les informations visuelles peuvent mieux correspondre aux informations sur l’équilibre dans notre oreille interne. D’autres suggestions incluent de ne pas manger de gros repas avant le voyage, d’encourager l’échange d’air à l’intérieur du véhicule et de faire des arrêts réguliers (si possible). Dans le cas où ces mesures ne suffisent pas à réduire les symptômes, les médicaments contre le mal des transports peuvent être une aide précieuse, ils réduisent l’activité dans le système d’équilibre du cerveau ou le nombre de signaux que le cerveau envoie à l’intestin, ce qui peut être évité. et vomir.