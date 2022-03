Au coeur de la Terre se trouvent deux « blobs » énormes et mystérieux dont on ne connait pas l’origine

Grâce à un modèle géodynamique sophistiqué, deux scientifiques ont révélé quelques secrets des deux mystérieux « blobs » au cœur de la Terre. Voici ce que c’est.

Crédit : Sanne.cottaar / wikipedia

Bien que l’intérieur de la Terre soit souvent présenté avec des couches concentriques et uniformes dans les manuels scolaires, la réalité est bien différente. Le manteau terrestre visqueux, c’est-à-dire la plus grande enveloppe qui occupe plus de 80 % du volume de la planète, contient en effet en son cœur d’énormes « blobs » de grande taille qui s’effilochent sur les côtés. Les deux plus grandes structures, appelées superpanaches, superpanaches du manteau ou grandes provinces à faible vitesse de cisaillement (LLSVP), se trouvent sous l’Afrique et l’océan Pacifique, s’étendant sur différentes largeurs et hauteurs. Leur origine est incertaine ainsi que leur rôle dans l’influence des couches au-dessus et au-dessous du manteau terrestre, respectivement la croûte mince et le noyau, divisés en un extérieur fluide et un intérieur solide. Grâce à une nouvelle étude, plusieurs caractéristiques commencent cependant à être mieux comprises.

Les deux principaux superpanaches ont été étudiés et décrits par les deux scientifiques Qian Yuan et Mingming Li, chercheurs en géophysique à la School of Earth and Space Exploration de l’Arizona State University (États-Unis). Les deux structures au centre du relevé sont connues depuis les années 1980, identifiées grâce à une technique de relevé sismologique appelée tomographie sismique. Mais comme précisé, leur nature est restée entourée de mystère pendant des décennies, tout comme bon nombre des dynamiques qui se déroulent au cœur de la Terre. Les deux chercheurs ont recueilli des données d’études sismiques précédentes et ont développé un modèle géodynamique sophistiqué capable d’effectuer des centaines de simulations sur la convention du manteau terrestre. Ils ont ainsi pu déterminer les hauteurs maximales pouvant être atteintes par ces blobs.

Crédit : Mingming Li / ASU

Selon les calculs de Yuan et Li, la structure sous le continent africain est supérieure de 1 000 kilomètres à celle sous l’océan Pacifique. Cela suggère non seulement que le premier est moins dense et donc plus instable que le second, mais aussi qu’il peut avoir une composition et une évolution différente. Les hauteurs maximales, selon les chercheurs, ne sont pas influencées par le volume initial des gouttes, mais par la densité et le degré de viscosité du manteau environnant. « Notre combinaison d’analyse des résultats sismiques et de modélisation géodynamique fournit de nouvelles informations sur la nature des plus grandes structures au plus profond de la Terre et leur interaction avec le manteau environnant. Ce travail a des implications importantes pour les scientifiques qui cherchent à comprendre l’état actuel et l’évolution de la structure profonde du manteau et la nature de la convection du manteau », a déclaré le professeur Yuan dans un communiqué de presse.

Il existe deux théories les plus accréditées liées à la formation des deux structures : d’une part l’impact géant avec l’astre Theia (semblable à Mars), dont serait issue la Lune, d’autre part la subduction des plaques tectoniques , dont le « glissement » vers le manteau et l’échauffement contribueraient à la formation de ces masses. Étant donné que les deux gouttes ont des caractéristiques différentes, comme cela ressort de la nouvelle étude, il n’est pas exclu que les deux événements aient contribué à la naissance de ces structures immenses et mystérieuses. Les détails de la recherche « Instabilité de la grande province africaine à faible vitesse d’onde de cisaillement en raison de sa faible densité intrinsèque » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Geoscience.