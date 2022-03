Magnifique poisson arc-en-ciel découvert aux Maldives: images du napoléon à voile rose

Grâce à des investigations morphologiques et génétiques, une équipe de recherche internationale a découvert une nouvelle espèce de poisson colorée aux Maldives.

Crédit : Yi – Kai Tea

Au large de l’archipel des Maldives, au cœur de l’océan Indien, une nouvelle et merveilleuse espèce de poisson a été découverte, aussi colorée qu’un arc-en-ciel. Il s’agit du napoléon à voile rose (Cirrhilabrus finifenmaa), un poisson osseux appartenant à la famille des napoléons (Labridae) qui vit dans les ravins des récifs coralliens, entre 40 et 70 mètres de profondeur. La nouvelle espèce a été aperçue pour la première fois dans les années 1990, mais jusqu’à présent on pensait qu’il s’agissait de l’adulte d’une autre espèce déjà connue des scientifiques, Cirrhilabrus rubrisquamis. Cependant, des études morphologiques et génétiques ont déterminé qu’il s’agissait de deux espèces complètement distinctes.

Crédit : Yi – Kai Tea

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut de recherche marine des Maldives à Malé a découvert et décrit le napoléon à voile de rose, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Université de Sydney, de l’Australian Museum Research Institute, du Field Museum of Natural History de Malé. Chicago et l’Académie des sciences de Californie. Ce qui rend la découverte particulièrement significative est le fait qu’il s’agit de la première nouvelle espèce identifiée et classée par un biologiste marin local, le Dr Ahmed Najeeb. Les centaines d’espèces merveilleuses qui peuplent les récifs coralliens des Maldives n’avaient en effet été découvertes et décrites que par des scientifiques étrangers.

« Ce sont toujours des scientifiques étrangers qui ont décrit les espèces trouvées aux Maldives, sans grande implication des scientifiques locaux, même ceux endémiques aux Maldives », a déclaré le Dr Najeeb dans un communiqué de presse. « Cette fois, c’est différent et rejoindre quelque chose pour la première fois était vraiment excitant, surtout d’avoir l’opportunité de travailler aux côtés des meilleurs ichtyologistes sur une espèce aussi élégante et belle », a fièrement ajouté le biologiste marin. Mais comment ont-ils compris qu’il s’agissait de deux espèces différentes et non d’une seule ?

Crédit : Yi – Kai Tea

En analysant les images captées par un rover sous-marin au large de l’archipel des Chagos, à 1 000 kilomètres au sud des Maldives, les biologistes ont remarqué quelques détails qui ne correspondaient pas à ceux de l’espèce Cirrhilabrus rubrisquamis, décrite il y a une trentaine d’années sur la base d’un seul jeune spécimen. Lorsqu’ils sont jeunes, ces labres sont très similaires, mais à l’âge adulte, ils changent de couleur et prennent des détails indubitables. Le napoléon à voile rose, par exemple, présente une combinaison unique de magenta, de pêche, d’orange rosé et de violet foncé. En plus des couleurs, le Dr Najeeb et ses collègues se sont concentrés sur la hauteur des épines de la nageoire dorsale et le nombre d’écailles dans diverses régions du corps. Ces données, combinées aux données génétiques, ont confirmé qu’il s’agissait de deux espèces distinctes.

La nouvelle espèce a été surnommée C. finifenmaa car l’épithète signifie « rose » dans la langue locale Dhivehi, un hommage à la fois aux magnifiques couleurs du poisson et à la rose (la fleur), l’un des symboles des Maldives. Les détails de la recherche « Cirrhilabrus finifenmaa (Teleostei, Labridae), une nouvelle espèce de napoléon des Maldives, avec des commentaires sur l’identité taxonomique de C. rubrisquamis et C. wakanda » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée ZooKeys.