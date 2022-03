Manger des insectes peut aider l’environnement plus que nous ne le pensons

Ceci a été soutenu par une équipe internationale d’experts dans un nouveau document qui vient d’être publié dans la revue scientifique Trends in Plant Science.

Les insectes, considérés comme une source de nourriture durable, pourraient aider l’environnement plus que nous ne le pensons. En plus d’être une excellente source de protéines, elles nécessitent beaucoup moins de ressources que les fermes traditionnelles et pourraient également avoir des effets positifs sur les cultures agricoles.

Ceci a été soutenu par une équipe internationale d’experts dans un document publié dans le magazine Tendances en phytologiedans lequel il est précisé comment les déchets provenant des élevages d’insectes pour la production d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires pour la consommation humaine peuvent potentiellement fournir un engrais organique capable de favoriser la croissance des cultures, avec un impact sur le microbiome du sol de manière à favoriser la santé des plantes.

« Un nouvel engrais organique émerge de la production d’une nouvelle source de protéines animales, à savoir la production d’insectes tels que le ver jaune de farine (Venebrio molitor), le petit ver de farine (Alphitobius diaperinus), le grillon domestique (Acheta domesticus), la mouche soldat noire (Hermetia illucens) ou mouche domestique (Musca domestica) pour l’alimentation humaine et animale» disent les auteurs de l’article.

En particulier, la production d’insectes destinés à l’alimentation humaine et animale entraîne généralement deux sous-produits : les exuvies d’insectes, c’est-à-dire les exosquelettes laissés après la mue des insectes, et les soi-disant cendre, c’est-à-dire les excréments et la nourriture non consommée des insectes, qui pourraient devenir des alternatives potentielles aux engrais et pesticides conventionnels. « Un composant important des exuvies d’insectes est la chitine, un polysaccharide azoté de poids moléculaire élevé qui est également présent dans la paroi cellulaire des champignons et dans l’exosquelette de nombreux crustacés. – les experts expliquent -. Il a été démontré que les engrais contenant de la chitine favorisent la croissance des plantes« .

« Cependant, il existe un ensemble de bactéries capables de métaboliser la chitine et d’aider les plantes à être plus résistantes aux maladies et aux parasites.», a ajouté Marcel Dicke, biologiste végétal à l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas, et co-auteur de l’article -. Lorsque des exuvies sont ajoutées au sol, les populations de ces bactéries bénéfiques augmentent« .

De plus, les chercheurs notent que l’ajout d’excréments d’insectes au sol fournit de l’azote et d’autres nutriments aux plantes, augmentant ainsi la biomasse et la teneur en nutriments. « La chitine et les excréments d’insectes ont un impact sur la composition du microbiome du sol et cela peut être un facteur important dans la promotion de la croissance et de la santé des plantes.« .

Les exuvies, d’autre part, ont également le potentiel de fonctionner comme un moyen de lutte contre les ravageurs, car elles peuvent non seulement favoriser la croissance des cultures, mais également provoquer des changements dans la physiologie des plantes qui, en cas d’attaque de ravageurs, permettent aux plantes de produire plus efficacement. substances volatiles capables d’attirer les insectes prédateurs et même les ennemis naturels des insectes antagonistes. « Je l’appelle l’appel à l’aide de la plante – dit Dicke -. Ils recrutent des gardes du corps« .

Les auteurs pensent que l’ajout de sous-produits d’insectes aux cultures agricoles pourrait être une étape vers un système alimentaire circulaire, dans lequel les déchets sont presque éliminés. Les insectes, nourris avec le flux de déchets agricoles, deviennent une source de nourriture pour les humains et les animaux, et l’utilisation des déchets de production d’insectes comme additif organique favorise la croissance des cultures, en bouclant la boucle. .

La prochaine étape, selon Dicke, consiste à amener plus de gens, en particulier en Occident, à l’idée des insectes comme source de nourriture. Dans différentes parties du monde, les insectes sont déjà un aliment de base, couramment consommés dans des dizaines de pays, comme dans certaines régions d’Afrique, où les criquets, les grillons et les termites sont régulièrement consommés, bouillis, frits ou séchés au soleil. « Beaucoup de gens dans les pays occidentaux devraient s’habituer à manger des insectes – a conclu Dicke -. J’ai mangé des grillons, des vers de farine et des criquets, et ils peuvent dire que j’ai passé un bon moment« .