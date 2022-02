Les chiens souffrent lorsqu’ils perdent un ami à quatre pattes, révèle une étude italienne

Après la mort d’un compagnon, les chiens entrent dans un état de deuil qui se manifeste par des altérations du comportement et de la fréquence des activités.

Lorsque les chiens perdent un « ami à fourrure » qui vit dans le même foyer, ils éprouvent de la souffrance, démontrant leur chagrin par une réduction significative de l’appétit, de l’activité et de l’humeur. Ces manifestations comportementales sont plus prononcées lorsque le propriétaire est également triste et attristé par la perte, et elles ne sont pas non plus influencées par le temps passé en compagnie du chien décédé. Autrement dit, pour un chien, perdre un compagnon au bout d’un an ou sept ans n’affecte pas la souffrance manifestée.

Pour ceux qui vivent avec plusieurs chiens depuis de nombreuses années, savoir que nos amis à quatre pattes présentent un comportement de deuil après le décès d’un compagnon (lié à la fois par la parenté et l’amitié) n’est certainement pas nouveau. Néanmoins, ces manifestations n’ont pas été étudiées en profondeur chez les canidés et n’ont été que rarement observées chez les canidés sauvages. Par conséquent, il y a un manque de preuves scientifiques qui « certifient » et décrivent le comportement en détail. Pour combler cette lacune, les scientifiques ont décidé de mener une enquête auprès de 426 propriétaires de chiens en Italie, qui ont tous subi des questionnaires rigoureux pour analyser le comportement canin suite au décès d’un compagnon.

L’étude a été menée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques italiens du département de médecine vétérinaire et des sciences animales de l’Université de Milan, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de la clinique et du laboratoire vétérinaires San Marco, du département de philosophie, sociologie, Pédagogie et psychologie appliquée de l’Université de Padoue, des Services de conseil et de comportement vétérinaires de Naples, de l’Université de la Colombie-Britannique (Canada), de l’Université d’Evora (Portugal) et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par la vétérinaire Federica Pirrone, pour arriver à leurs conclusions ont impliqué des personnes qui avaient au moins deux chiens, dont l’un est encore en vie.

L’analyse des questionnaires a révélé que 86% des participants ont déclaré que leur chien, après la perte d’un ami, avait un comportement moins actif et avait davantage besoin d’attention, de repos et d’affection. Plus précisément, 67 % ont déclaré que le chien survivant avait besoin de plus d’attention, tandis que 57 % ont signalé une baisse de l’activité de jeu, ce qui, nous le savons, est essentiel au bien-être des chiens. 35% ont indiqué que leur chien passait plus de temps à dormir et manifestait généralement plus de peur. 32 % ont signalé un appétit réduit et 30 % une plus grande tendance à japper et à aboyer. Près de la moitié des propriétaires ont constaté que toutes les activités principales d’un chien avaient été modifiées – manger, dormir et jouer.

Bien que la souffrance manifestée par le chien survivant soit liée à la qualité de la relation avec le compagnon décédé (car nous savons que tous les chiens ne sont pas en bons termes), le temps passé ensemble n’a pas affecté les manifestations de deuil. Il est intéressant de noter que le lien entre l’homme et « Fido » peut avoir un effet sur le comportement du survivant, qui pourrait recevoir plus d’attention justement à cause du deuil. Les réactions du chien pourraient donc aussi être une réponse à celle des propriétaires, qui déterminent une sorte de « contagion émotionnelle » à la perte de l’autre chien. Mieux comprendre le comportement des chiens peut nous aider à leur fournir les meilleurs soins possibles à un moment aussi difficile pour toute la famille. Les détails de la recherche « Les chiens domestiques (Canis familiaris) pleurent la perte d’un congénère » ont été publiés dans Scientific Reports.