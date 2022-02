Cette tique record peut vivre jusqu’à 27 ans et survit sans nourriture pendant 8 ans

L’entomologiste Julian Shepherd de l’Université de Binghamton a découvert que la menthe Argas brumpti peut vivre jusqu’à près de 30 ans. Sans nourriture, il dure 8 ans.

Crédit : Jonathan Cohen

Une tique africaine peut vivre jusqu’à 27 ans, une durée énorme comparée à la longévité moyenne de ces arachnides, qui est d’environ 2 à 3 ans. Plus surprenant encore, l’espèce est capable de survivre sans nourriture pendant 8 ans, tandis que les femelles peuvent pondre quatre ans après le dernier contact avec un mâle. Cela indique qu’ils sont capables de stocker des spermatozoïdes viables dans l’appareil reproducteur pendant une très longue période, avant de commencer le processus de fécondation.

La tique record, appelée Argas brumpti, est une tique dite « molle » de la famille des Argasidae, caractérisée par l’absence de scutum, ou plaque de tissu dur couramment présente chez ces animaux. La tique, mesurant jusqu’à 20 millimètres de long, vit dans les zones arides de l’Afrique orientale et australe, se nourrissant du sang de nombreux petits et grands mammifères, des rongeurs aux humains. Il ne dédaigne pas celui des reptiles comme les lézards. Heureusement, il ne transmet aucune maladie, même si la morsure, étant une grande espèce, est assez douloureuse. Argas brumpti peut être trouvé du sud de l’Égypte à la Namibie, à l’intérieur de grottes peu profondes, de zones rocheuses et poussiéreuses où les mammifères se baignent régulièrement dans la terre. Souvent ils sont stationnés sur les grandes termitières sur lesquelles les animaux se frottent.

Pour découvrir et décrire les extraordinaires capacités de survie de cette espèce, le professeur Julian G. Shepherd, entomologiste américain senior du Département des sciences biologiques de l’Université de Binghamton (État de New York). Le scientifique a commencé à étudier les tiques Argas brumpti il ​​y a 45 ans, lorsqu’il a reçu quelques spécimens mâles et femelles en 1976. Il a commencé à les élever en laboratoire dans un environnement contrôlé, à une température de 21 °C et 81 % d’humidité. Pendant longtemps, il a nourri les tiques avec du sang de rat et les a fait vivre avec des souris et des lapins, mais à partir de 1984, il a décidé de ne plus travailler avec les animaux. Pour cette raison, les arachnides se sont retrouvés contre leur gré dans des expériences controversées « d’endurance » pour déterminer la capacité de survie des tiques d’origine et de leurs descendants.

À partir de ces expériences, le professeur Shepherd a découvert que la tique Argas brumpti peut survivre sans nourriture jusqu’à 8 ans, alors que la longévité dans des conditions normales a été calculée à 27 ans (à un moment donné, il a décidé de recommencer à nourrir les tiques). Après la mort du dernier mâle d’un groupe, une femelle a frayé quatre ans plus tard, suggérant la remarquable capacité de stockage du sperme viable. « Je suis toujours fasciné par les adaptations des organismes à leur environnement – en l’occurrence, un environnement sec avec pratiquement aucun accès à l’eau pendant de longues périodes et un mode de vie lié à de très longs intervalles sans nourriture entre les rencontres avec des animaux hôtes », a déclaré le professeur. Shepherd a déclaré dans un communiqué de presse. Les détails de la recherche « Record Longevity and Reproduction of an African Tick, Argas brumpti (Ixodida: Argasidae) » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Journal of Medical Entomology.