Le produit phare d’OPPO, Find X5 Pro, est désormais officiel

2022 est une grande année pour les passionnés de mobile. Après de nombreuses tergiversations, fuites et taquineries, OPPO a enfin officialisé le produit phare Find X5 Pro. Le prochain X5 Pro affichera des fonctionnalités de caméra époustouflantes, des écrans de pointe fascinants et une expérience de jeu hautement immersive. Oppo fera l’annonce de son appareil high-tech pionnier lors d’un événement en Chine, à Shenzhen. Find X5 pro est le successeur de la série Find X3 de l’année dernière.

Bien que le nouvel appareil à couper le souffle aura des fonctionnalités plus sophistiquées que le Find X3 Pro. Outre de nombreuses autres fonctionnalités, le produit phare d’OPPO, Find X5 Pro, serait le premier à disposer du NPU MariSilicon X auto-conçu. En plus d’améliorer la capacité de la pellicule, Oppo a intégré le Snapdragon® 8 Gen 1 dans Find X5 Pro. En savoir plus sur le Find X5 Pro dans cet article approfondi.

Find X5 Pro permet la vidéo 4K Ultra Night

Find X5 Pro est livré avec des résultats prometteurs et des performances étonnantes. OPPO a annoncé MariSilicon X lors de la journée OPPO INNO 2021. Il s’agit d’une unité de traitement neutre d’imagerie dédiée à travers laquelle le nouvel appareil phare d’OPPO va conquérir la nuit.

OPPO a résolu le défi démesuré de créer des vidéos claires, criantes et très glamour la nuit. Find X5 Series dispose d’un appareil photo de 50 mégapixels. L’objectif du nouvel appareil phare d’OPPO est doté d’une stabilisation à cinq axes.

Cette fonctionnalité passionnante permettra aux utilisateurs de capturer les images et les vidéos la nuit. OPPO a joué intelligemment cette fois et vient répondre aux besoins urgents des clients. Le traitement RAW en temps réel et les performances 4K 20 fois plus rapides augmenteront la vitesse du mobile et l’architecture 6 nm enthousiasmera les utilisateurs.

En combinant toutes ces fonctionnalités, les utilisateurs bénéficieront d’une expérience sublime et premium de ‘4K Ultra Night Video’. L’expérience hautement immersive placera l’appareil phare d’OPPO au premier rang de la concurrence dans l’industrie mobile.

Protection oculaire bionique et MariSilicon X

Comme toutes les autres technologies mobiles, OPPO s’est efforcé d’apporter une expérience mobile sereine et flottante grâce à son Find X5 Pro. Il existe une fonction de vitesse de gradation dynamique connue sous le nom de protection oculaire bionique. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs sensibles aux yeux peuvent vivre l’expérience la plus premium sans être exposés au danger.

OPPO a fait des merveilles cette fois. Vous pouvez capturer l’image en un clin d’œil. Find X5 Pro a la stabilisation 5 axes et ICE 2.0. Ces deux fonctionnalités étonnantes permettent aux utilisateurs de capturer les mouvements les plus éthérés et les plus éphémères.

Ensuite, avec Find X5 Pro, les utilisateurs peuvent capturer tout en se déplaçant, en courant ou en roulant. En effet, il dispose de la technologie SLR-Level et de la stabilisation optique de l’image sur 5 axes. Cette fonction peut offrir un anti-tremblement de 3°.

Find X5 Pro a une expérience illimitée

Que vous souhaitiez faire l’expérience photographie de nuit ou à perdre dans l’expérience immersive d’un écran OLED 120HZ, Find X5 Pro est un excellent choix. Il sera livré avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et une capacité de batterie de 5 000 mAh. Vous pourriez perdre dans l’écran de 6,7 pouces et les fonctionnalités vidéo nocturnes Ultra 4K. L’appareil phare à couper le souffle d’OPPO sera livré avec 250 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Find X5 Pro a un dos ultra-dur et époustouflant avec une connectivité 5G pour augmenter l’efficacité des consommateurs. Il dispose de ColorOS et d’un appareil photo à prise de vue rapide pour capturer les moments dont vous voulez vous souvenir. En effet, cette version au design épuré de la nouvelle série OPPO enthousiasmera les utilisateurs. La date de sortie et d’autres fonctionnalités restent un mystère jusqu’au lancement du Find X5 Pro.

Emballer

Le nouvel appareil phare de l’OPPO surprendra de nombreux passionnés de téléphonie mobile. Selon l’annonce officielle de l’OPPO, le nouveau Find X5 Pro disposera de la vidéo 4K Ultra Night, de l’appareil photo Hasselblad et d’un écran bionique à 1 milliard de couleurs.

En outre, il comporterait également le taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Toutes ces fonctionnalités plongeront les consommateurs dans un domaine de divertissement illimité.