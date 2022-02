On sait maintenant en quelle année la montée des mers a vraiment commencé à s’accélérer

Une équipe internationale d’experts l’a découvert, trouvant des preuves du réchauffement rapide des océans et de la fonte des glaciers à mesure que l’ère industrielle s’intensifie.

Le début de l’élévation actuelle du niveau de la mer s’est produit en 1863, parallèlement à l’intensification de l’ère industrielle. Cela a été découvert par une équipe internationale d’experts, trouvant des preuves du réchauffement rapide des océans et de la fonte des glaciers de la seconde moitié du XIXe siècle, deux facteurs connus pour leur impact sur le niveau de la mer et la crise climatique mondiale. Depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui, les taux d’élévation de la mer ont commencé à augmenter, d’abord dans la région de l’Atlantique central, puis au Canada et en Europe, au milieu du XXe siècle.

L’analyse, publiée en détail sur Communication Nature, n’est pas le premier à tenter d’établir une date de début pour l’urgence climatique, mais par rapport aux recherches précédentes, il est le premier à évaluer son impact sur plusieurs sites individuels dans différentes régions, afin de mieux comprendre les processus qui provoquent le changement de niveau. mers à l’échelle mondiale et régionale. « le fait que les taux modernes émergent dans tous nos sites d’étude vers le milieu du XXe siècle démontre l’influence significative que l’élévation globale du niveau de la mer a eue sur notre planète au cours du siècle dernier « a déclaré Jennifer Walker, auteure principale de l’étude et professeure agrégée postdoctorale au Département des sciences de la Terre et des planètes de l’Université Rutgers au Nouveau-Brunswick, New Jersey.

Taux moyens d’élévation de la mer de l’année zéro à l’année 2 000 (A) et intervalles de soixante ans à l’ère moderne (B) / Nature

En utilisant une base de données mondiale sur les données du niveau de la mer et en comparant ces données avec des preuves archéologiques, des diatomées, des foraminifères et la géochimie des sédiments, l’équipe a montré que depuis 1700, le niveau global de la mer a fluctué entre une baisse de 0,3 millimètre et une augmentation de 0,2 millimètre et qu’entre Entre 1 700 et 1 760, juste avant le début de la révolution industrielle et la diffusion des énergies fossiles, le niveau a diminué de 0,1 millimètre par an. Mais de 1940 à 2000, le niveau a atteint une augmentation de 1,4 millimètres par an.

« Nous pouvons être pratiquement certains que le taux global d’élévation du niveau de la mer de 1940 à 2000 a été plus rapide que tous les intervalles de 60 ans précédents au cours des 2000 dernières années. – Ajouté Walker -. Avoir une compréhension approfondie des changements du niveau de la mer spécifiques au site sur de longues périodes est crucial pour la planification régionale et locale et la réponse à la future élévation du niveau de la mer« .

Des études antérieures ont également constaté une accélération significative de l’élévation du niveau de la mer depuis le 19e siècle. Et le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a constaté une augmentation soutenue entre 1820 et 1860, mais cette nouvelle recherche est troublante car elle fait état d’une augmentation sans précédent dans plusieurs régions d’outre-Atlantique. « Une analyse plus approfondie de la variabilité dans différents endroits continuera d’améliorer la compréhension de la société sur la façon dont les processus régionaux et locaux affectent les taux d’élévation du niveau de la mer.Walker a conclu.