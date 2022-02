Le produit phare d’Intel Arc Alchemist est cadencé à 2,4 GHz dans une référence divulguée

Tourné vers l’avenir : Après de nombreux retards, Intel est enfin à quelques mois de la livraison de sa première génération de GPU de jeu discrets, de marque Arc Alchemist. Des échantillons d’ingénierie apparaissent régulièrement dans les bases de données publiques de référence, nous donnant un aperçu de leurs performances et de leurs spécifications.

Déjà, on en sait pas mal sur la série. En haut de gamme, le produit phare Arc Alchemist a 512 EU et 16 Go de GDDR6, puis il y a au moins deux modèles plus petits avec 256 et 128 EU et des quantités de mémoire proportionnellement plus petites.

Avant aujourd’hui, les GPU Intel avaient été vus à des vitesses allant jusqu’à 2,1 GHz. Mais ce matin, un bot Twitter pratique a trouvé une nouvelle entrée de référence OpenCL du modèle 512 EU et elle avait une fréquence de pointe d’exactement 2,4 GHz.

[GB5 GPU] GPU inconnu

Processeur : Intel Core i5-9600K (6C 6T)

Min/Max/Moy : 3 963/4 580/4 462 MHz

Nom de code : Coffee Lake

ID CPU : 906ED (GenuineIntel)

Processeur graphique : Intel Xe

API : Ouvrez CL

Résultat : 85 448, -39,9 % par rapport au RTX 3070

VRAM : 12,7 Gohttps://t.co/y5KKIVEfcJ — Benchleaks (@BenchLeaks) 19 février 2022

Sur le papier, un GPU avec 512 EU cadencés à 2,4 GHz a 19,7 TFLOP de puissance. Ses concurrents directs supposés, les RTX 3070 et 3070 Ti n’en ont qu’une fraction de plus.

Les performances de l’indice de référence n’étaient cependant pas tout à fait à la hauteur. À 85 448 points, il n’a marqué qu’un peu mieux qu’un RTX 2060 Super. Mais il y a un certain nombre de raisons légitimes pour lesquelles il aurait pu sous-performer, dont le plus probable est qu’il a été cadencé en dessous de 2,4 GHz pendant la majeure partie de la course.

Crédit image : Videocardz

Dans d’autres résultats de référence divulgués, c’est fait de mieux en mieux.

Dans un benchmark OpenCL exécuté à partir de novembre, il n’a atteint que ~ 68 000 points. Mais dans une récente référence SiSoftware Sandra, il a échangé des coups avec le 3070 Ti et est généralement sorti en tête.

Le GPU d’Intel a été cadencé à 2,1 GHz lors du benchmark SiSoftware, ce qui signifie qu’à 2,4 GHz, il aurait pu s’éloigner du 3070 Ti. Pourtant, les repères de productivité synthétiques ne sont pas de bons indicateurs des performances de jeu. Rassurez-vous, le moment venu, nous aurons des critiques complètes des nouvelles cartes graphiques d’Intel.