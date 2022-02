La NASA a dévoilé une mosaïque d’images du télescope spatial James Webb (JWST)

La NASA a dévoilé les premières images du télescope spatial James Webb. La tâche la plus mouvementée pour prendre une image de corps célestes éloignés est l’alignement correct des 18 miroirs primaires de JWST. Maintenant, la NASA a dépassé cette étape initiale et a pris une mosaïque de premières images en alignant correctement les 18 miroirs primaires.

C’est un excellent point de départ, même si le télescope spatial James Webb n’a pas encore atteint son plein potentiel. Le voyage pour capturer l’étoile lointaine et isolée a été plein de rebondissements. Découvrons les défis, le processus de capture d’image et comment le télescope spatial James Webb explorerait l’espace.

Défis pour capturer une étoile isolée lointaine

La NASA a utilisé la caméra infrarouge proche (NIRCam) pour collecter, faire converger et transformer la lumière entrante des objets célestes en données et par conséquent en une mosaïque d’images. L’équipe de la NASA a dû relever deux défis principaux lors de l’utilisation du télescope spatial James Webb pour l’exploration spatiale. L’un impliquait la confirmation que NIRCam est prêt à collecter la lumière d’objets lumineux distants. Et la deuxième complication impliquait l’identification de la lumière des étoiles dans chacun des 18 segments de miroir primaire.

Après cela, ils ont obtenu une image en mosaïque raffinée et lucide de 18 points de lumière stellaire organisés de manière aléatoire. Le processus ultérieur impliquait la réflexion de la lumière dans le secondaire et enfin dans les détecteurs NIRCam. La mosaïque d’images particulièrement floues et non éclaircies de l’étoile lointaine peut sembler manquer radicalement de capacités pour explorer davantage l’univers.

En réalité, cette image floue et obscurcie est la base d’une exploration spatiale plus poussée. Grâce à cette mosaïque d’images, la NASA a pu aligner les 18 miroirs primaires de JWST pour capturer les étoiles, les galaxies et les trous noirs lointains.

L’équipe de la NASA a affirmé qu’elle continuerait ses luttes jusqu’à obtenir une seule image claire et translucide à partir de 18 images. Marcia Rieke, chercheuse principale de l’instrument NIRCam, a déclaré que « toute l’équipe Webb est ravie de la qualité des premières étapes de prise d’images et d’alignement du télescope. Nous étions si heureux de voir cette lumière pénétrer dans NIRCam. »

Processus de capture d’image

Le processus de capture d’image de l’étoile isolée distante est compliqué et mouvementé. Ce processus a commencé le 2 février et JWST a été nommé à 156 emplacements pré-planifiés différents de l’étoile. Il a généré 50 gigaoctets de données en générant 1 500 images à l’aide de la caméra infrarouge proche (NIRCam).

Ce processus long, persistant et mouvementé a duré près de 25 heures. La bonne chose à propos du JWST est qu’il localise l’étoile cible dans les 6 premières heures et 16 expositions. Ils ont ensuite combiné la mosaïque d’images pour produire une seule image transparente. Il est surprenant de savoir que seul le centre de cette mosaïque d’images compte plus de 2 milliards de pixels.

Télescope spatial James Webb

Le télescope spatial James Webb a été lancé, dans l’espoir d’explorer l’univers de manière plus complexe. Auparavant, dans le télescope spatial Hubble, seuls les rayons visibles étaient utilisés. Maintenant, le JWST utilise la caméra infrarouge proche pour capturer plus de détails et de subtilités des corps célestes lointains. Différentes parties ont joué un rôle majeur dans la création et le lancement du JWST. La National Aeronautics and Space Administration des États-Unis a développé le JWST en partenariat avec l’Agence spatiale canadienne et l’Agence spatiale européenne.

La NASA a mis beaucoup de temps à lancer le JWST. Enfin, le jour de Noël, ils ont mis fin à une décennie d’attente et ont lancé le miraculeux JWST dans l’espace. Le processus de lancement a été long et le 4 janvier, la NASA a déployé le pare-soleil pour maintenir la température du JWST au minimum. JWST a déployé son miroir principal le 8 janvier, puis le 24 janvier, il a atteint son orbite finale. Ainsi, terminé le lancement.

Emballer

Le télescope spatial James Webb est une étape supplémentaire dans les profondeurs des corps célestes et de l’espace mystérieux. La NASA, avec l’aide de l’Agence spatiale canadienne et de l’Agence spatiale européenne, a lancé le JWST le 25 décembre dernier. C’est un énorme projet d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars et qui explorera l’histoire cosmique de manière complexe. JWST a utilisé la technologie NIRCam pour capturer une vue plus détaillée des étoiles et des galaxies lointaines.