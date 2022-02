Les éponges de cuisine font mieux pousser les bactéries que les assiettes de laboratoire

Cela a été découvert par une équipe de recherche qui a étudié la pertinence des éponges en tant que milieu microbien, notant que les outils de nettoyage sont en fait un excellent substrat pour la croissance des bactéries.

Les éponges de cuisine peuvent être chargées de bactéries, même si la plupart d’entre nous préfèrent ne pas y penser. Pourtant, les chercheurs y ont réfléchi, étudiant la pertinence des éponges comme milieu de croissance microbienne et découvrant que les outils de nettoyage que nous utilisons à la maison sont en réalité un excellent support pour la croissance des bactéries par rapport aux plats de laboratoire, spécialement conçus à cet effet. .

Le fait qu’une sorte de panure bactérienne se forme sur les articles de cuisine tels que les éponges et les planches à découper, en particulier lorsqu’ils sont humides, est connu depuis longtemps. Une équipe de l’Université Duke a découvert la raison tout à fait par accident, en marge de leurs recherches. Dans une étude publiée dans la revue Nature Chimie Biologierévèlent qu’une compréhension complète de l’adéquation de l’éponge en tant que milieu de croissance microbienne dépend de la compréhension de l’interaction des différentes bactéries.

Les efforts de laboratoire pour cultiver des bactéries se concentrent généralement sur une seule souche, en espérant qu’un approvisionnement abondant en nourriture et la bonne quantité de chaleur et de lumière feront le reste. C’est le cas de certaines espèces, car d’autres bactéries se développent mieux lorsqu’elles sont entourées d’un large éventail de formes de vie différentes. « Les bactéries sont comme les gens – certaines ont du mal à vivre isolées tandis que d’autres prospèrent», a déclaré le professeur de l’Université Duke, Lingchong You, co-auteur principal des travaux de recherche. « Nous avons montré que dans une communauté complexe qui a des interactions positives et négatives entre les espèces, il existe une quantité intermédiaire d’intégration qui maximisera sa coexistence globale.« .

Pour l’étude, les chercheurs ont créé un milieu liquide contenant de nombreuses souches de E. coli et ils les ont distribués sur des plaques avec des espaces de croissance – ou « puits » – de tailles variables, allant de six grands puits où les bactéries pouvaient s’agréger à 1 536 puits si petits qu’une souche pouvait s’attendre à être seule. « Les puits plus petits ont vraiment endommagé les espèces qui dépendent des interactions avec d’autres espèces pour survivre, tandis que les puits plus grands ont éliminé les bactéries qui souffrent de ces interactions (les solitaires) – a expliqué le professeur Vous -. Mais les puits intermédiaires ont permis la plus grande diversité de survivants dans la communauté microbienne« .

En plus des milieux de croissance soigneusement conçus, l’équipe a réalisé la même expérience sur des bandes d’éponge, constatant que la structure tridimensionnelle, conçue pour une absorption maximale de l’eau, encourageait la croissance des bactéries encore mieux que les puits de taille intermédiaire. « Il s’avère qu’une éponge est un moyen très simple de mettre en œuvre un portionnement à plusieurs niveaux pour améliorer la communauté microbienne globale.», a déclaré le professeur You.

Les espaces de l’éponge imitent remarquablement les fosses de différentes tailles dans lesquelles les bactéries peuvent se développer et sont suffisamment séparés pour permettre à la fois aux bactéries « solitaires » de prospérer et aux souches dominantes de se propager, du moins lorsqu’elles sont humides. Les chercheurs qui luttent pour cultiver des bactéries peuvent trouver ces informations utiles, modifiant l’environnement physique et chimique pour améliorer la croissance de leurs propres colonies. Et ceux qui, dans la cuisine, oublient d’essorer l’éponge après l’avoir utilisée peuvent les trouver utiles mais ne veulent pas s’inquiéter de manger dans de la vaisselle sale.