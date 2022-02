Comment le mode « God » de Call of Duty fonctionne contre les tricheurs

La nouvelle stratégie de Call of Duty pour contrer les tricheurs de Warzone est le « God mode », le mode « Dieu » capable de rendre les joueurs invincibles en cas de présence d’un hacker dans le jeu. Voici comment cela fonctionne.

Call of Duty Warzone a un problème avec les tricheurs, c’est-à-dire ceux qui utilisent des astuces pour avoir un avantage sur les autres joueurs. C’est un problème qui dure depuis un certain temps et qui a conduit ces derniers mois à la publication de Ricochet, un logiciel conçu par Activision pour tenter d’enrayer un fléau rampant dont la diffusion n’était visiblement pas appréciée des joueurs honnêtes. Jusqu’à présent, la solution en cas de détection d’un tricheur était le bannissement du jeu, qui a cependant un inconvénient : le gestionnaire peut toujours créer un nouveau compte. Pour cela, Activison a décidé d’introduire le nouveau « God mode », le mode « God ».

Son fonctionnement est simple : lorsque le système détecte qu’un tricheur trafique le jeu en temps réel, il active ce mode spécial sur les autres joueurs qui « protège » les victimes des dégâts infligés par le tricheur. Bref, lorsque le joueur malveillant tire sur l’adversaire, il ne subit aucun dégât et est donc libre d’approcher et d’éliminer le tricheur. Le but est évidemment de rendre le jeu moins attractif pour les hackers, même en cas de bannissement et de création ultérieure d’un nouveau compte : en aucun cas ils ne pourraient tuer les autres joueurs.

« Nous n’interférerons jamais dans des confrontations avec des joueurs honnêtes », a précisé Activision. « Il n’est pas possible que le jeu applique ce « bouclier » au hasard ou par erreur. » En bref, le système n’interférera pas avec le déroulement normal des jeux Warzone. Quant aux tricheurs, cependant, la société intensifie ses efforts liés à leur interdiction : désormais, ceux qui utilisent des astuces pour gagner risquent d’être bannis non seulement du jeu unique, mais également de toute la série Call of Duty, y compris les chapitres futurs. « Des violations extrêmes ou répétées des politiques de sécurité, telles que l’utilisation de tricheurs, pourraient entraîner la suspension permanente de tous les comptes », indique un communiqué. « Toute tentative de dissimulation de votre identité ou de celle de votre matériel peut également entraîner une suspension définitive. »