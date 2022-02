La mise à jour Cyberpunk 2077 brique entièrement le jeu pour les utilisateurs de disques PS4

Facepalm : Cyberpunk 2077 a eu un parcours difficile. Il a essayé de rebondir et a quelque peu réussi à résoudre la plupart de ses problèmes de lancement avec deux mises à jour massives l’année dernière et des corrections de bugs continues jusqu’à présent. Cependant, il a rencontré un autre nid-de-poule avec la récente mise à jour « next-gen ».

Cela fait une éternité que nous attendons les versions PS5 et XBSX de Cyberpunk 2077, mais les fans sont prêts à attendre aussi longtemps qu’il le faudra pour que CD Projekt Red les publie sans défaut. Le studio a finalement publié les mises à jour lundi, mais ce n’était pas sans problèmes.

Le gigantesque correctif de 50 Go 1.5 de Cyberpunk a amélioré beaucoup de choses et a officiellement publié les mises à niveau de nouvelle génération promises par le CDPR. Pour la plupart, il n’y a pas eu trop de plaintes. La mise à jour a corrigé de nombreuses choses et ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités que vous pouvez consulter dans notre couverture.

Cependant, certains propriétaires de PlayStation qui ont acheté la version PS4 sur disque se plaignent que le jeu est maintenant complètement cassé. Après avoir installé le correctif, les joueurs déclarent que le jeu refuse de démarrer à la fois sur la PS4 vanille, la PS4 Slim et la PS4 Pro. Dans certains cas, un message d’erreur est accompagné d’instructions pour supprimer le jeu puis le réinstaller à partir du disque, mais cela n’a pas corrigé le problème.

Ce n’est pas seulement la PS4 non plus. Certains utilisateurs de PC rencontrent également des plantages fréquents. Selon Marcin Momot, directeur de la communauté CDPR, le problème du PC est un conflit entre le jeu et certains logiciels audio. Une solution de contournement temporaire consiste à désactiver les pilotes audio avant de lancer le jeu.

Malheureusement pour les propriétaires de PS4, leurs problèmes n’ont pas de solution de contournement. Momot assure aux joueurs que les développeurs sont conscients des deux problèmes et s’efforcent de les résoudre le plus rapidement possible.