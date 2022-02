La lumière du soleil aurait détruit jusqu’à 17% du pétrole libéré par la catastrophe de Deepwater Horizon

Une nouvelle étude a estimé que jusqu’à 17% du pétrole de surface libéré par la catastrophe de Deepwater Horizon serait détruit par la lumière du soleil.

En avril 2010, une explosion sur la plate-forme Deepwater Horizon a entraîné la pire catastrophe de l’histoire des accidents pétroliers, avec environ 5 millions de barils de pétrole rejetés dans le golfe du Mexique. Ce fut une catastrophe environnementale sans précédent, qui a nécessité un énorme effort pour contenir les énormes dégâts causés par le déversement. Une partie du pétrole est restée sur le fond marin le dévastant, une autre poussée à la surface, créant une immense nappe qui a atteint la côte, tuant poissons, oiseaux, tortues, mammifères marins et invertébrés au cours du voyage meurtrier. Les opérations de nettoyage ont été effrénées et massives, mais quelque chose n’allait pas dans les calculs des scientifiques : une partie du pétrole avait « disparu ». Aujourd’hui, 12 ans après ce tragique accident, une nouvelle étude a estimé que jusqu’à 17 % du pétrole qui atteindrait la surface serait détruit par l’action de la lumière du soleil.

Les scientifiques Danielle Haas Freeman et Collin P. Ward, tous deux du Département de chimie et de géochimie marines de la Woods Hole Oceanographic Institution (États-Unis), ont déterminé qu’une partie importante de la catastrophe de Deepwater Horizon serait contenue par la lumière du soleil. Les deux chercheurs ont expliqué que les réactions d’oxygénation déclenchées par la lumière du soleil sont capables de transformer les composants insolubles du pétrole brut dispersés dans la mer en composés hydrosolubles, via un processus appelé « photo-dissolution ». Cette réaction est connue des scientifiques depuis plus d’un demi-siècle, cependant la photo-dissolution n’a jamais été incluse dans les modèles de déversements d’hydrocarbures après des accidents, « parce que les paramètres clés nécessaires à la modélisation étaient inconnus, notamment la longueur d’onde et la dépendance à la dose de photons, » Haas Freeman et Ward ont écrit dans le résumé de l’étude. Les deux scientifiques ont donc décidé de quantifier expérimentalement les différents paramètres, obtenant des valeurs qui leur ont permis de déterminer l’impact de la photo-dissolution dans la catastrophe de Deepwater Horizon.

Selon les calculs des chercheurs, liés à des facteurs tels que la latitude, l’épaisseur de la nappe de pétrole et la saison, 3 à 17% du pétrole rejeté à la surface par l’accident aurait été détruit par photo-dissolution (meilleure estimation 8%). Cela aurait considérablement réduit les travaux d’assainissement et de nettoyage. Mais le fait que la lumière du soleil puisse faire une partie du « sale boulot » après une catastrophe pétrolière ne signifie pas du tout que les dommages environnementaux sont contenus. Comme le précisent les deux scientifiques dans un mail adressé à IFLScience, la toxicité des composés hydrosolubles issus du processus de photo-dissolution n’est pas connue, dont l’impact sur les écosystèmes marins pourrait être aussi dévastateur que la nappe de pétrole. Connaître l’impact de ce phénomène peut cependant aider à mieux allouer les ressources (là où elles sont rares) et à mieux estimer les conséquences des catastrophes. Les détails de la recherche « La dissolution par la lumière du soleil est un sort majeur du pétrole en mer » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité ScienceAdvances.