Mise à jour du télescope spatial James Webb : le capteur de guidage fin guide

Détail : La précision du capteur de guidage fin du télescope Webb est assez impressionnante. On dit que sa capacité à détecter les changements dans un objet céleste équivaut à ce qu’une personne à New York puisse voir le mouvement des yeux de quelqu’un qui clignote à la frontière canadienne à plus de 300 milles.

Plus tôt ce mois-ci, le télescope spatial James Webb a commencé à aligner ses 18 miroirs, un processus obligatoire de plusieurs mois qui implique l’instrument de caméra infrarouge proche (NIRCam) de l’observatoire. Finalement, nous avons pu voir ce que Webb a vu quand il a regardé sa première étoile.

L’exemple d’image a confirmé que NIRCam fonctionnait correctement et que Webb capturait la lumière de la même étoile sur chacun de ses 18 segments de miroir primaires. Et c’est exactement ce que nous avons vu, une seule image avec 18 points de lumière stellaire apparemment organisés au hasard.

La phase suivante du processus de mise en service consiste à utiliser le capteur de guidage fin (FGS) du télescope pour se verrouiller sur une étoile guide. Le FGS mesure la position d’une étoile guide dans son champ de vision 16 fois par seconde et envoie des mises à jour au miroir de direction fin de la lunette environ trois fois par seconde pour maintenir un verrouillage stable sur sa cible.

À l’avenir, la NASA a déclaré que la majeure partie du processus d’alignement des miroirs sera facilitée par le FGS, les images NIRCam étant utilisées pour fournir des informations de diagnostic pour d’autres ajustements.