Les installations d’applications cryptographiques aux États-Unis ont augmenté de près de 300% le dimanche du Super Bowl

En un mot: le Super Bowl LVI n’a pas eu lieu à la Crypto.com Arena de Los Angeles, mais vous seriez pardonné de penser autrement compte tenu de tout le battage médiatique autour des monnaies virtuelles pendant et après le grand match. Selon les dernières données de la société d’analyse d’applications Sensor Tower, trois des cinq premières marques mobiles qui ont fait de la publicité pendant le Super Bowl étaient des applications cryptographiques.

Nous savions déjà que Coinbase avait réussi sa sortie, car son spot de code QR rebondissant a entraîné une vague de nouveaux arrivants qui ont planté l’application et forcé l’entreprise à limiter le trafic vers son site Web. Coinbase a déclaré qu’il s’agissait de plus de trafic que jamais.

eToro et FTX ont également connu une croissance impressionnante le dimanche du Super Bowl, les téléchargements du premier ayant augmenté de 132 % et du second de 130 %. L’intérêt était toujours aussi fort le lendemain, en hausse de 82 % et 81 %, respectivement.

DraftKings et Caesars – deux livres de sport – se sont classés respectivement deuxième et troisième en termes de croissance des téléchargements d’applications aux États-Unis le dimanche du Super Bowl. Les données révèlent que les téléchargements de l’application DraftKings ont augmenté de 197 % tandis que les téléchargements de Caesars ont augmenté de 147 %.

La publicité du Super Bowl de FTX mettait en vedette le comédien, écrivain, acteur, réalisateur et producteur Larry David et était bonne pour quelques rires. Le spot d’eToro, quant à lui, a pris un ton plus sérieux car il tournait autour du concept d’investissement social.

Crédit image Kanchanara