L’Antarctique de plus en plus verte à cause du changement climatique : propagation explosive de la floraison

Une équipe de recherche internationale dirigée par des Italiens a montré que le taux de croissance des plantes en Antarctique s’est envolé en 10 ans.

1 crédit

L’impact du changement climatique en Antarctique est si fort que certaines plantes se propagent beaucoup plus rapidement que par le passé, avec des taux de croissance jusqu’à dix fois plus rapides au cours de la dernière décennie que par le passé. Ces données, associées à la réduction de la surface de glace et des populations de pinnipèdes (phoques), modifient les écosystèmes antarctiques très délicats, qui avaient mis des millions d’années à atteindre l’équilibre « actuel ». Or, du fait de l’augmentation constante des températures, il existe un risque d’effets importants sur les chaînes trophiques (alimentaires) et d’entrée massive d’espèces exotiques, grâce à un habitat plus chaud et donc favorable à leur prolifération.

Pour décrire l’explosion de la végétation en Antarctique, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques italiens de l’Université d’Insubria, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département des sciences de la vie et de la biologie des systèmes de l’Université de Turin et du Conseil de recherche sur l’environnement naturel de la Enquête antarctique britannique (BAS). Les scientifiques, coordonnés par le professeur Nicoletta Cannone, professeur de botanique et président des cursus en sciences environnementales et naturelles et sciences environnementales de l’Université de Côme, sont parvenus à leurs conclusions après avoir étudié l’évolution de la végétation sur l’île de Signy, une petite île subantarctique qui fait partie de l’archipel des Orcades du Sud. Les scientifiques se sont concentrés sur deux espèces en particulier, l’herbe poilue (Deschampsie antarctique) et la perle de l’Antarctique (Colobanthus stillensis), deux plantes vasculaires indigènes de l’écosystème antarctique étudiées depuis plus de 60 ans.

Des analyses, un fait déconcertant ressort : au cours de la dernière décennie, en raison de l’augmentation importante des températures (malgré un refroidissement brutal survenu en 2012), il a été déterminé que l’herbe velue entre 2009 et 2018 s’est propagée cinq fois plus rapidement par rapport à la période entre 1960 et 2009. L’accélération de la perle antarctique était encore plus grande, étant donné que dans le même intervalle de temps, le taux de croissance était dix fois plus élevé. Avec des zones sans glace en constante expansion et des températures plus élevées, les plantes continuent de se propager à un rythme vertigineux, modifiant radicalement l’apparence de la petite île. Comme l’indique un communiqué de presse de l’Université d’Insubria, « l’accélération des réponses biologiques est cohérente avec l’augmentation des températures estivales, qui ont subi une augmentation d’un facteur 10 dans la même période, passant de + 0,02 ° C à + 0,27 °C par an, malgré le fort mais bref refroidissement enregistré en 2012 ».

Crédit : Biologie actuelle

« Les écosystèmes terrestres de l’Antarctique réagissent rapidement à ces apports climatiques », a déclaré le professeur Cannone à l’ANSA. « Je m’attendais à une augmentation de ces plantes, mais pas de cette ampleur, nous recevons de multiples preuves qu’un changement majeur est en train de se produire en Antarctique », a ajouté le scientifique. Il est également intéressant de noter le rôle joué par les phoques, dont le nombre a fortement diminué (peut-être en raison d’une disponibilité réduite des sources de nourriture et des changements dans la mer, suggèrent les chercheurs). Au cours des dernières décennies, ces animaux, piétinant la végétation, ont eu un impact important sur sa diffusion ; or, les principaux changements de répartition sont liés au réchauffement climatique qui, on le sait, a des effets nettement plus incisifs aux pôles.

Les auteurs de l’étude soulignent qu’en raison du changement climatique, les écosystèmes fragiles de l’Antarctique peuvent subir des « transformations radicales », tant pour l’expansion des espèces susmentionnées – qui pourraient supplanter celles « moins tolérantes à la concurrence » -, que pour la colonisation d’espèces exotiques. . Les détails de la recherche « Accélération du réchauffement climatique et de la dynamique des plantes en Antarctique » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Current Biology.