Ces superbes keycaps peu pratiques sont parfaits pour les fans de dinosaures.

En bref : les keycaps artisanaux qui évitent le confort et l’ergonomie pour l’apparence deviennent de plus en plus populaires ces jours-ci, mais peu se démarqueront tout à fait comme ces modèles de dinosaures, ce qui, le cas échéant, devrait dissuader les gens de se briser les poings sur un clavier avant qu’une rage ne s’arrête. .

Les keycaps Memeda Dinosaur Ages mis en évidence par PC Gamer sont disponibles en pré-commande auprès de Drop. Vous pouvez acheter deux espèces différentes de dinosaures peints à la main – un Tyrannosaurus ou un Triceratops (à venir) – et chacun est disponible en quatre couleurs différentes : vert, jaune-brun, bleu clair et marron.

Compte tenu de leur taille et de la quantité de détails dans chaque keycap, ils ne sont pas bon marché : 39 $ pour un seul. Mais ce n’est pas comme si vous alliez remplacer la majorité des touches par ces nouveautés surdimensionnées, cela aurait certainement un impact sur votre vitesse de mots par minute. Une option plus judicieuse consisterait à remplacer une clé unique, peut-être moins utilisée, telle que Escape.

Les touches sont en résine et compatibles avec les commutateurs et clones Cherry MX. Memeda n’a besoin que de 28 acheteurs supplémentaires au moment de la rédaction de cet article pour répondre au nombre minimum de commandes nécessaires à la réalisation de la série. Il reste encore sept jours, il semble donc que l’objectif sera atteint à temps.

Il y a un nombre limité de keycaps dans ce cycle de production unique, il est donc préférable d’agir rapidement si vous souhaitez en sécuriser un. Ils devraient être expédiés le 20 juin 2022.

Pour un produit un peu plus subtil, découvrez le keycap de nouveauté Asus ROG Strix TouchStone qui est livré avec de vrais ventilateurs que vous pouvez faire tourner. Il y a aussi la série télévisée rétro de Jelly Key qui s’inspire des favoris des armoires d’arcade rétro comme Tetris, Dr. Mario, Doom et Pac-Man. Ils ont même des joysticks mobiles.