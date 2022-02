Siri a-t-il mal orthographié votre nom ? Voici comment corriger la prononciation sur iPhone

Avec cette méthode, il est possible d’ajouter, au moyen de l’orthographe phonétique, le son correct à prononcer par Siri. Voici toutes les étapes à suivre pour le faire.

Aussi fiable et performant soit-il, Siri fait parfois mauvaise impression, notamment lorsqu’il prononce mal un nom, le sien ou celui d’un contact. Rassurez-vous : il est désormais possible de corriger la prononciation de l’assistant vocal sur iPhone. Dans le cas de noms complexes, il suffit d’utiliser les commandes vocales pour demander à Siri : « Change comment tu le prononces [nome contatto] ». Une autre façon consiste à sélectionner l’entrée spécifique à partir de l’application Contacts. Une fois que vous entrez dans l’écran d’un certain contact, vous devez sélectionner la commande » Modifier « , située en haut à droite de l’écran. Après cela, vous devez atteindre la section Notes et allez dans « Ajouter un champ ». Ce faisant, il sera possible d’ajouter, via l’orthographe phonétique, le son correct à prononcer par Siri. Une procédure particulièrement utile dans le cas de noms étrangers, que l’assistant a souvent du mal à prononcer correctement lorsque la langue est définie sur l’italien.

Parmi les innovations les plus récentes de Siri, il y a la prise en charge du Apple Music Voice Plan, un nouveau plan d’abonnement pour le service de streaming musical Apple Music. Ce service ne peut être utilisé que par commandes vocales. Dans ce cas, l’interaction avec l’IA a le confort comme côté positif, tandis que la contrainte comme côté négatif.

Les performances de plus en plus précises de Siri ne sont pas les seules choses sur lesquelles Apple travaille. La mise à jour 15.4 attendue devrait sortir en mars, ce qui permettra à Face ID de déverrouiller l’écran même si vous portez un masque. De plus, ils attendent des nouvelles sur la capacité des iPhones à fonctionner comme des appareils Pos : une petite grosse révolution qui profitera aux petites entreprises au détriment des banques. Une mise à jour pour les AirTags arrive également, après les nombreux rapports de harcèlement. Cependant, il ne s’agit pas seulement de mises à jour logicielles : parmi les plans du géant californien, il y a aussi de nouveaux produits, comme le nouveau modèle d’iPhone SE et d’iPad Air, tous deux probablement annoncés lors de l’événement numérique prévu le 8 mars. Enfin, des rumeurs évoquent également une nouvelle version du MacBook Pro, mais pour l’instant ce n’est qu’une rumeur.