Parce que (avec l’énergie renouvelable la moins chère de tous les temps) les factures d’électricité augmentent

Le prix de gros de l’électricité est défini dans des enchères horaires selon la logique du marché, c’est donc l’énergie la plus chère qui détermine le coût de l’électricité.

La crise du gaz fait grimper les prix de l’électricité. Un effet qui, en Europe et dans les pays où le prix de gros est défini dans des enchères horaires selon la logique du marché, est même amplifié, puisque c’est l’énergie la plus chère qui détermine le prix de l’électricité. C’est-à-dire qu’il reflète le coût de la dernière usine qui doit être mise en service pour répondre à la demande. « Et puisque celles alimentées par des sources renouvelables et le nucléaire fonctionnent toujours quand elles le peuvent, les combustibles fossiles (et actuellement, sans équivoque, le gaz), ainsi que le coût des taxes sur la pollution par le CO2, déterminent presque toujours le prix de l’énergie, car certaines centrales à gaz sont ont besoin la plupart du temps et ne fonctionnent que si le prix de l’électricité est suffisamment élevé pour couvrir les coûts d’exploitation – expliqué à La conversation Michael Grubb, professeur d’énergie et de changement climatique à l’University College London -. C’est un peu comme devoir payer le prix fort pour chaque trajet en train que nous prenons« .

Mais si les énergies renouvelables sont désormais beaucoup moins chères, pourquoi les consommateurs ne peuvent-ils pas acheter de l’électricité directement auprès de ces sources et éviter de payer les coûts du gaz et des combustibles fossiles ? « Les marchés de l’énergie ne sont pas conçus pour faire face efficacement à des sources telles que les énergies renouvelables, qui coûtent cher en termes de plantes mais beaucoup moins que les combustibles fossiles en termes de gestion. – ajouté Grubb -. Les gouvernements proposent des contrats à prix fixe à long terme aux producteurs pour leur production d’énergie renouvelable. Et cela a été le principal moteur de l’investissement, alors que les enchères concurrentielles de ces contrats, pour les entreprises souhaitant construire des énergies renouvelables, ont réduit davantage les coûts de construction.« .

« Au contraire – poursuit l’expert -, Les ménages et autres petits consommateurs peuvent rarement acheter des contrats à prix fixe plus d’un an ou deux à l’avance, étant donné les incertitudes concernant les prix de gros et les gouvernements encourageant la commutation concurrentielle entre les fournisseurs. L’électricité générée par les contrats à partir de sources renouvelables est injectée dans le reste du système, ce qui équilibre la production variable avec ce qui est plus ou moins généré à partir de sources conventionnelles. Cela ajoute environ 1 cent par kWh au coût de l’électricité renouvelable au Royaume-Uni et en Europe. Même en tenant compte de cela, l’écart entre les énergies renouvelables à faible coût et le coût de l’électricité finale devient déraisonnable« .

« Il y a dix ans, de nombreux experts en énergie prédisaient « un âge d’or pour le gaz ». Les pays continueront probablement à brûler du gaz pendant quelques années. Mais avec la volonté de réduire les émissions et l’avènement des énergies renouvelables à faible coût, l’électricité devrait dominer le système énergétique à l’avenir, alimentant les pompes à chaleur, les véhicules électriques, etc. Cependant, cet âge d’or de l’électricité ne pourra pas arriver tant que le prix de l’énergie sera déterminé par les combustibles fossiles« .

La proposition de Grubb, résumée dans un rapport de recherche, est de créer un « pool d’énergie verte » qui regrouperait des contrats à long terme avec des producteurs d’énergie renouvelable pour les vendre aux consommateurs. « Le prix serait fixé principalement par les coûts d’investissement réels des producteurs, plutôt que par les marchés de gros basés sur le gaz – a précisé l’expert -. Et lorsqu’il n’y a pas assez d’énergie renouvelable produite ou stockée, comme lors des froides journées d’hiver, le pool d’énergie verte achèterait de l’électricité sur le marché de gros pour des périodes et des quantités limitées.« .

« La nouvelle électricité – conclut Grubb – elle a besoin d’un nouveau marché, qui réduit les factures énergétiques et en même temps décarbone le système énergétique« .