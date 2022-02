Windows 11 avertira les utilisateurs si leur PC ne répond pas aux exigences minimales de Microsoft

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Microsoft autorise actuellement les utilisateurs à installer Windows 11 sur des PC qui répondent aux exigences système officielles du système d’exploitation. Ils vous guideront même sur la façon de contourner certaines exigences si votre machine échoue dans quelques domaines, mais ils ne sont pas vraiment ravis de le faire. Et bientôt, Microsoft commencera à vous le rappeler.

Windows Latest a constaté que dans les nouvelles versions d’aperçu, Microsoft a ajouté un message d’avertissement dans l’application Paramètres pour informer les utilisateurs que leur système ne répond pas aux spécifications minimales.

La publication note que l’implémentation actuelle n’est pas aussi intrusive qu’une erreur d’activation de Windows, mais il est toujours possible que Microsoft puisse atteindre ce niveau au fil du temps.

L’alerte actuelle dirige les utilisateurs vers une page avertissant des risques liés à l’exécution de Windows 11 sur des appareils non pris en charge, notant que les problèmes qui surviennent en raison d’une incompatibilité ne seront pas couverts par une garantie du fabricant.

La configuration système requise de Microsoft pour Windows 11 a été un gâchis désordonné depuis le début, en particulier en ce qui concerne l’application PC Health Check et le TPM. Les derniers efforts avec les versions de prévisualisation semblent au moins nobles, dans la mesure où Microsoft pourrait éventuellement chercher à éliminer les fabricants de PC louches chargeant et vendant des « PC Windows 11 » sur des systèmes qui n’ont clairement rien à faire avec le nouveau système d’exploitation, les consommateurs sans méfiance n’étant pas le plus sage.

Nous garderons un œil sur cela et verrons comment cela se déroulera au cours des prochains mois.