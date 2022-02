CD Projekt Red révélera ce qui arrive sur Cyberpunk 2077 dans un flux en direct demain

En bref : Si vous attendiez que CD Projekt Red dévoile les nouveautés de son jeu cyberpunk dystopique, sachez que le studio a programmé une diffusion en direct pour demain. Nous ne savons toujours pas de quoi le développeur parlera, mais nous attendons plus d’informations concernant le patch de nouvelle génération et peut-être quelque chose sur les DLC gratuits.

Malgré son horrible lancement, Cyberpunk 2077 était l’un des jeux les plus joués de 2021. L’année dernière, CD Projekt Red s’est concentré sur la correction de bugs et le lancement de correctifs pour améliorer les performances, en considérant finalement le jeu comme stable. Cependant, l’une des fonctionnalités les plus recherchées promises au lancement, la mise à niveau de nouvelle génération, est toujours introuvable.

Alors, choom, que diriez-vous d’un rendez-vous ? On va parler de choses, tu sais. Vous y êtes? Préem ! Rendez-vous demain, le 15 février, à 16h00 CET, à l’endroit habituel : https://t.co/y8iUIM0gBv. On se voit là-bas! pic.twitter.com/VRXpeA21ME – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 14 février 2022

Les développeurs s’attendaient initialement à publier le patch de nouvelle génération en 2021, mais il a dû être reporté à 2022, parallèlement au patch de nouvelle génération Witcher 3. À notre grande tristesse, nous ne savons toujours pas quand Cyberpunk obtiendra cette mise à jour, mais nous espérons en savoir plus lors du prochain Red Stream.

Le flux en direct pourrait également révéler d’autres mises à jour et DLC à venir sur Cyberpunk 2077. Ce serait également cool si le développeur parlait davantage du composant multijoueur du jeu et de la première extension, qui seraient déjà en développement et devraient sortir plus tard cette année.

Le prochain Cyberpunk 2077 Red Stream sera diffusé demain sur Twitch à 07h00 PST/22h00 EST.