La viande synthétique pourrait devenir de la nourriture pour chiens et chats

Développée par la société américaine Bond Pet Foods, l’alternative pour chiens et chats est produite par un processus de fermentation à partir d’un échantillon de sang prélevé sur une poule.

Le marché des aliments pour chiens et chats pourrait bientôt être révolutionné par l’arrivée de la viande synthétique, c’est-à-dire des produits à base de viande qui ne proviennent pas d’animaux abattus mais qui sont créés grâce à un procédé industriel appelé fermentation de précision. Le développement de cette alternative alimentaire est Bond Pet Foods, une entreprise basée à Boulder, Colorado, qui utilise la biotechnologie pour produire des aliments pour animaux de compagnie qui, sur le plan nutritionnel, sont comparables aux aliments traditionnels mais qui, du point de vue environnemental, sont plus durables que ceux obtenus à partir de fermes conventionnelles. Avec l’avantage de pouvoir répondre aux besoins alimentaires de nos chers amis les animaux sans avoir à sacrifier la vie des autres espèces.

Pour réinventer la viande pour l’alimentation des chats et des chiens, Bond Pet Foods a développé des protéines de poulet à partir d’un échantillon de sang prélevé sur une poule nommée Inga, qui vit dans une ferme à Lindsborg, au Kansas. Cela a permis de déterminer le code génétique de protéines adaptées à l’alimentation des chiens et des chats et d’insérer ce même code dans une souche de levure alimentaire qui, par fermentation, peut donc produire des protéines de poulet similaires à celles initialement identifiées. « La technique est celle par laquelle des enzymes de fromage ont été produites pendant des décennies – expliquer de Bond Pet Foods -. Nous alimentons notre levure spécialisée avec les meilleurs ingrédients d’origine végétale (sucre, vitamines et minéraux) dans une cuve de fermentation, comme celles des brasseries artisanales. Après un certain temps, la levure commence à produire des protéines de viande identiques à celles produites de manière conventionnelle à la ferme et dans les champs.« .

« Les protéines de poulet ainsi produites – ajouter les développeurs – contiennent tous les acides aminés essentiels dont les chats et les chiens ont besoin pour une santé optimale, sont ensuite délicatement séchés et incorporés dans une variété de produits alimentaires pour animaux de compagnie« .

Selon Bond Pet Foods, ce type de production bouleversera l’industrie des aliments pour animaux de compagnie. La technologie, déjà optimisée pour les protéines de poulet, a été adaptée pour produire également des protéines de bœuf, de poisson et d’autres animaux qui font normalement partie de l’alimentation des chiens et des chats, dans le but d’accélérer le développement d’un portefeuille de protéines de la viande sans élevage. En attendant, déjà en vente en ligne, Bond Pet Foods propose les premiers snacks à base de plantes, avec des protéines de levure, des patates douces, de l’huile de coco, du beurre de cacahuète et des flocons d’avoine. « Chaque ingrédient de ces barres – indique Bond Pet Foods – il est fait pour enrichir l’alimentation des chiens avec un goût et rendre nos animaux heureux de jouer« .