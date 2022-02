À quoi s’attendre d’Horizon Forbidden West, la nouvelle exclusivité PlayStation

Nous parlons de la suite du célèbre Horizon Zero Dawn, l’une des exclusivités phares de l’ère PlayStation 4 développée par Guerrilla Games. Voici à quoi s’attendre d’Horizon Forbidden West.

Avec le début effectif de 2022, la saison du jeu vidéo commence également à s’engager. Février s’avère être le mois des grandes sorties, y compris Horizon Forbidden West. Nous parlons de la suite du célèbre Horizon Zero Dawn, l’une des exclusivités phares de l’ère PlayStation 4 développée par Guerrilla Games. Cette fois, le protagoniste Aloy devra mettre un terme au terrible fléau qui entache l’Ouest interdit.

Une dystopie post-apocalyptique peuplée de tribus et de machines, qui dans ce deuxième chapitre fait un clin d’œil à des thèmes typiques du genre western. Cependant, la nouvelle nuance thématique n’est pas la seule nouveauté d’Horizon Forbidden West. Le titre sera disponible le 18 février exclusivement sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Voici à quoi s’attendre de la nouvelle aventure d’Aloy.

Un monde ouvert vivant

Le monde ouvert d’Horizon Zero Dawn était certes beau à admirer mais un peu moins à jouer, du fait de missions annexes incohérentes qui fragmentaient l’intrigue principale et d’une exploration finalement peu satisfaisante. Compte tenu de la première expérience de 2017, Horizon Forbidden West vise à présenter une structure de jeu plus engageante, qui donne la perception réelle d’opérer dans un monde vivant, également à travers une écriture plus cohérente et moins édulcorée.

Les environnements gigantesques mais vides sont l’un des problèmes du genre monde ouvert, souvent caractérisé par d’immenses cartes marquées par un nombre exagéré de missions et d’icônes sur la carte, insérées uniquement pour de simples raisons de longévité. Compte tenu de l’attrait du monde post-apocalyptique d’Horizon Forbidden West, d’un plus large éventail d’interactions grâce aux nouvelles capacités physiques d’Aloy (natation et grappin) et d’une variété soignée de personnages et de lieux, il est presque évident de s’attendre à une série d’améliorations au monde du jeu sous ses différentes facettes.

Icône Aloy Vera

Depuis avant le lancement d’Horizon Zero Dawn en mars 2017, Aloy a su attirer l’attention. Grâce à une communication de Sony qui laissait présager une nouvelle Lara Croft. En réalité, outre une esthétique appréciable loin des stéréotypes féminins, Aloy s’est révélée être une valeureuse guerrière. Arrêter. Une grosse limite pour un protagoniste qui entend être la nouvelle icône parmi les personnages de jeux vidéo, un club restreint qui comprend Nathan Drake, Ellie et Joel, Sam Porter Bridges, si l’on se tient uniquement dans le panorama des exclusivités Sony. Avec Horizon Forbidden West le but est de voir la rédemption d’Aloy comme l’une des meilleures héroïnes de l’imaginaire vidéoludique. Nous en avons vraiment besoin.

Prise en charge de DualSense

Horizon Forbidden West était initialement censé être une exclusivité PlayStation 5, mais la crise des puces qui a mis Sony (et d’autres) en crise a fait que le titre a également été rendu disponible sur PlayStation 4. Malgré cela, le titre prend efficacement en charge DualSense, le contrôleur innovant de PlayStation 5 qui donne des perceptions tactiles et auditives lors de la lecture.

Après le remake de Demon’s Souls, le chapitre de Spider-Man : Miles Morales, Returnal et Ratchet & Clank : Rift Apart, Horizon Forbidden West représente une exclusivité importante pour tester les capacités de la PlayStation 5. Parmi celles-ci, il faut considérer le DualSense , plus autres améliorations techniques. Pour l’instant, il est confirmé que le jeu prendra en charge le mode de résolution, qui vous permettra de jouer en 4K à 30 ips, donc un détail d’image plus vif et spectaculaire au détriment de la fluidité du jeu.