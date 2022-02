Parce qu’il n’a pas plu dans ta ville depuis deux mois

Pendant la majeure partie de l’hiver dans de vastes régions du nord de l’Italie, il n’y a pas eu de précipitations, ce qui a provoqué un grave déficit hydrique. Voici ce qui s’est passé.

Pendant environ deux mois dans différentes régions d’Italie – et en particulier dans le nord-ouest – il n’a pas plu, déclenchant une période de sécheresse prolongée et anormale qui est normalement associée à la saison estivale. Pour se rendre compte de l’efficacité de l’absence de pluie, il suffit de penser que, comme l’indique la Coldiretti, « il manque près de 5 milliards de mètres cubes de pluie par rapport à la quantité moyenne ». Cela a eu des conséquences importantes sur les niveaux des rivières et des lacs, en particulier ceux du nord de l’Italie : le niveau hydrométrique du Pô a bien atteint – 3,10 mètres, moins que ce qui a été enregistré en août, tandis que les rivières Sesia et Tanaro ont perdu environ 80 et 65 %. l’eau respectivement. Cela ne s’est pas mieux passé pour les grands bassins comme le lac de Côme et le lac Majeur, le premier ayant vu son niveau saisonnier moyen réduit de 16 %, tandis que le second a baissé d’environ un quart. Les conséquences risquent également d’être dramatiques sur les cultures qui germent prématurément à cause des températures élevées ; en effet, ils risquent d’être emportés par les vagues de gel attendues pour les prochains jours. Même les sols arides et durcis de la période de sécheresse pourraient rendre certaines plantations très problématiques, avec la nécessité de recourir à l’irrigation artificielle pour compenser le déficit hydrique. Ce n’est que ces jours-ci que les perturbations commencent à faire leur chemin, apportant pluie et neige dans les régions restées sèches pendant si longtemps. Mais que s’est-il passé?

Comme l’explique 3BMeteo, la raison réside dans la persistance prolongée d’une vaste zone de haute pression sur l’Europe occidentale, qui a littéralement barré la voie aux perturbations atlantiques. Une sorte de mur anticyclonique s’est créé devant les régions du nord, ce qui a obligé les perturbations à les contourner, à les dépasser et à se retrouver directement sur l’Europe de l’Est. De vastes étendues du centre de l’Italie ont également été « protégées » par cette grande cellule anticyclonique. Le champ anticyclonique avait ses maximums à cheval sur la France et le Royaume-Uni, comme en témoignent les données de réanalyse NCEP/NCAR de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), une agence fédérale américaine d’études climatiques et océaniques. Malgré « l’attaque » de différents fronts froids au cours des dernières semaines, la zone anticyclonique a résisté au coup ; ce n’est que maintenant qu’il commence à céder la place aux courants arctiques, notamment en Allemagne et en France où le gel, la pluie et la neige arriveront même à basse altitude. Les précipitations feront également leur chemin en Italie, tout comme les basses températures, rétablissant au moins une partie des températures et des perturbations atmosphériques typiques de l’hiver.

Les précipitations seront particulièrement bienvenues dans le Nord-Ouest, notamment en Ligurie et dans le Piémont, où, selon la Coldiretti, le déficit pluviométrique a atteint 76 %. L’espoir est que les vagues de gel attendues pour les prochains jours n’anéantiront pas les pâturages et les fleurs comme cela s’est produit l’année dernière, où l’alternance entre températures anormales et vagues de gel a littéralement fait chuter la production agricole de nombreux produits. Le miel a le plus souffert, les apiculteurs étant contraints de nourrir artificiellement les abeilles et la production a chuté de 95 % dans certaines régions. La fréquence et l’intensité de ces anomalies sont étroitement liées au changement climatique, capables de perturber les équilibres atmosphériques normaux et de déclencher des événements tels que la cellule anticyclonique sur l’Europe occidentale ou le dôme de chaleur qui a frappé l’Amérique du Nord.