Un adolescent russe condamné à 5 ans de prison pour avoir comploté pour faire exploser un immeuble à Minecraft

WTF ? ! La Russie a condamné un adolescent à cinq ans de prison pour avoir comploté en vue de faire exploser un bâtiment gouvernemental. Bien que cela ne semble pas inhabituel, le bâtiment en question était une récréation virtuelle dans le jeu vidéo Minecraft.

Nikita Uvarov, Denis Mikhailenko et Bogdan Andreyev de Kansk en Sibérie ont été arrêtés en juin 2020 alors qu’ils n’avaient que 14 ans. Selon le Moscow Times, le trio a été appréhendé pour avoir accroché des tracts sur le véritable bâtiment des Services fédéraux de sécurité (FSB) qui qualifiait l’agence de « terroriste » et faisait l’éloge d’un mathématicien anarchiste qui a été emprisonné pendant six ans pour « hooliganisme ».

Le FSB a fouillé les téléphones des enfants et a trouvé des vidéos d’eux faisant de la pyrotechnie et lançant prétendument des cocktails Molotov sur un mur. Il y avait également des preuves d’un complot visant à faire exploser une représentation virtuelle du bâtiment du FSB qu’ils avaient créé dans Minecraft.

Le vrai bâtiment du FSB sur la place Loubianskaïa de Moscou

Les trois ont été accusés d’avoir suivi une formation dans le but de mener des activités terroristes, une violation de l’article 205.3 du code pénal de la Fédération de Russie. Mikhailenko et Andreyev ont plaidé coupables aux accusations et ont été assignés à résidence. Uvarov a nié sa culpabilité et a été placé dans un centre de détention provisoire où il affirme avoir été soumis à des pressions mentales et physiques pour qu’il passe aux aveux.

Le 1er tribunal militaire oriental de la région de Krasnoïarsk en Sibérie a déclaré tous les garçons coupables la semaine dernière. Mikhailenko et Andreyev ont été condamnés respectivement à trois et quatre ans de prison avec sursis pour avoir coopéré avec les enquêteurs. Uvarov, qui a été reconnu coupable de possession d’armes illégales et d’avoir suivi une formation pour la mise en œuvre d’un acte terroriste, a été condamné à cinq ans dans une colonie pénitentiaire.

Les peines auraient pu être encore plus sévères si l’accusation initiale de « participation à une organisation terroriste » n’avait pas été abandonnée faute de preuves. Uvarov avait précédemment déclaré qu’il purgerait n’importe quelle peine de prison « en toute conscience et dignité », ajoutant que « pour la dernière fois devant ce tribunal, je veux dire : je ne suis pas un terroriste ».

h/t : The Reg

Crédit image du bâtiment FSB : Agence de presse internationale russe (RIA Novosti)