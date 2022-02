La Nasa inquiète pour les satellites Starlink d’Elon Musk : « Les risques de collisions augmentent »

SpaceX compte en lancer 42 000 en orbite terrestre basse pour le projet Starlink, une opération qui inquiète beaucoup la Nasa mais aussi les astronomes.

La NASA a écrit une lettre de cinq pages à la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement américain exprimant sa sincère inquiétude concernant le projet Starlink, la constellation de satellites Internet de SpaceX. Selon l’agence aérospatiale, en effet, les petits appareils peuvent représenter un grave danger pour les missions spatiales scientifiques et humaines actuelles et futures, augmentant considérablement le risque d’accidents et de collisions catastrophiques. Pour le moment, deux mille ont déjà été lancés, mais la société privée d’Elon Musk a déjà reçu l’autorisation d’en envoyer 10 mille autres en orbite non géostationnaire. L’opération complète implique cependant le lancement de 30 000 satellites supplémentaires de deuxième génération, pour un total de 42 000 appareils. L’objectif est de diffuser l’internet haut débit dans les zones rurales de la terre normalement non desservies par le réseau, mais à quel prix ?

Dans sa lettre signée par l’avocate en chef Kathy Smith, la NASA déclare que si tous ces satellites étaient effectivement envoyés, cela doublerait le nombre d’objets suivis sur l’orbite terrestre, plus cinq fois celui des objets voyageant en dessous de 600 kilomètres d’altitude. kilomètres tandis que le télescope spatial Hubble à 547 kilomètres). Il y a actuellement 25 000 objets suivis au total en orbite, tandis qu’environ 6 100 ont un périgée (la distance minimale de la Terre) de moins de 600 kilomètres. Ces chiffres, souligne la NASA, seraient là pour nous montrer qu’un accident n’est pas une question de si, mais de quand. De plus, tout récemment, la Station spatiale internationale a dû effectuer des manœuvres d’urgence évasives pour éviter un impact potentiel avec des débris en orbite. Avec l’augmentation du tourisme spatial et les futurs lancements pour la « reconquête » de la Lune (à commencer par le programme Artemis), cet engorgement pourrait bien représenter un danger tant pour les équipages que pour l’instrumentation très coûteuse.

« La NASA veut s’assurer que la mise en œuvre du système Starlink Gen 2 est menée avec prudence, d’une manière qui soutient la sécurité des vols spatiaux et la durabilité à long terme de l’environnement spatial », indique la lettre. « Une augmentation de cette ampleur dans ces bandes d’altitude limitées comporte intrinsèquement un risque supplémentaire d’événements de collision qui génèrent des débris en fonction du seul nombre d’objets. La NASA prévoit que les missions scientifiques actuelles et prévues, ainsi que les opérations de vols spatiaux habités, verront une augmentation des conjonctions. »

Bien que SpaceX souligne que les satellites de Starlink peuvent être manœuvrés pour éviter les collisions, la NASA réitère qu’il n’y a aucune preuve statistique de tout cela. Elon Musk est également convaincu que l’immensité de l’espace est suffisante pour prévenir les risques, ayant comparé ses satellites à deux mille voitures qui parcourent la Terre. La lettre de la NASA a été publiée quelques jours après l’accident qui a impliqué une quarantaine de satellites Starlink, qui ont été détruits en raison d’une récente tempête géomagnétique. Les préoccupations du projet de Musk ne se limitent pas seulement à la sécurité des missions spatiales, mais aussi à l’étude du ciel, de plus en plus perturbé par les trains légers.