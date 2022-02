MoviePass est de retour et sera soutenu par une monnaie virtuelle

Avis de la rédaction : MoviePass, le service de billetterie mobile qui permettait aux abonnés de regarder un film par jour dans n’importe quel cinéma aux États-Unis pour seulement 9,95 $ par mois, fait son grand retour. L’aspect le plus intéressant du redémarrage est l’utilisation de la technologie Web 3 et de la monnaie virtuelle, qui, si elle est bien faite, pourrait fournir le modèle que d’autres entreprises pourront imiter avec succès.

La société a tenté de modifier ses conditions pour rester à flot – par exemple, en introduisant des prix de pointe, en limitant les billets à seulement trois par mois et en limitant l’accès aux blockbusters de première diffusion, mais le mal était déjà fait.

Finalement, MoviePass et sa société mère ont déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 7.

Près de deux ans plus tard, cependant, le cofondateur de la société, Stacy Spikes, a racheté MoviePass de la faillite et organise maintenant un redémarrage.

MoviePass 2.0 utilisera un type de monnaie virtuelle pouvant être utilisée comme crédits. Des pointes dans une présentation récente ont déclaré que les crédits peuvent être reportés, utilisés pour amener un ami avec vous et sont même échangeables puisque tout est construit sur la technologie Web 3. Négociable signifie-t-il vendable, comme un NFT ou une crypto-monnaie traditionnelle ?

Les films auront des prix différents selon que vous choisissez de les regarder pendant les heures de pointe ou les heures creuses. Le nouveau MoviePass proposera également des plans à plusieurs niveaux, mais Spikes s’est arrêté avant d’étendre les prix potentiels ou les niveaux disponibles.

Un autre aspect de MoviePass 2.0 s’appelle PreShow. Dans l’application MoviePass, les utilisateurs peuvent se porter volontaires pour regarder des publicités ou des bandes-annonces de films et gagner des crédits pour le temps d’écran. PreShow surveille en fait vos yeux pour vous assurer que vous êtes engagé avec le contenu, et vous pouvez même interagir avec les marques et les produits présentés pour gagner des crédits supplémentaires.

MoviePass 2.0 devrait être lancé cet été.