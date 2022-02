Disney a terminé 2021 avec près de 130 millions d’abonnés Disney+

En bref: Disney a raté la cible avec un ralentissement de la croissance des abonnés à la fin de l’année dernière, mais s’attendait à une solide fin du trimestre des fêtes. C’est exactement ce que les investisseurs ont obtenu cette semaine alors que la société de divertissement et de médias a terminé 2021 avec 129,8 millions d’abonnés Disney +.

Le chiffre est en hausse par rapport aux 118,1 millions d’abonnés trois mois plus tôt, et est supérieur de 37% aux 94,9 millions avec lesquels la société a terminé il y a un an.

ESPN +, une autre propriété de Disney, a atteint 21,3 millions d’abonnés, soit une augmentation de 76% d’une année sur l’autre, tandis que le nombre total d’abonnés de Hulu a grimpé à 45,3 millions d’utilisateurs.

Le chiffre d’affaires pour le trimestre se terminant le 1er janvier 2022 s’élevait à 21,82 milliards de dollars avec un bénéfice dilué par action de 1,06 dollar, contre des estimations de Wall Street de 18,36 milliards de dollars et 0,61 dollar.

Les investisseurs ont répondu favorablement au dernier rapport de Disney. La valeur de l’action dans la Mouse House a clôturé à 147,29 $ juste avant la publication du rapport et a ouvert à 156 $ le lendemain matin. Depuis, les choses se sont un peu refroidies à 154,20 $, mais les actions semblent reprendre leur tendance à la hausse.

Le rapport de Disney était unique en ce sens qu’il détaillait pour la première fois les numéros régionaux de Disney +. Aux États-Unis et au Canada, Disney+ compte 42,9 millions d’abonnés. Disney + Hotstar, qui est la marque de streaming de la société pour le marché indien, compte 45,9 millions d’abonnés tandis que les 41 millions restants sont des utilisateurs internationaux à l’exclusion de Disney + Hotstar.

Crédit image : Mika Baumeister, Dominik Scythe