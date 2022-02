Il prend des antibiotiques et commence à entendre la voix de Dieu : le patient développe une réaction indésirable très rare

Après avoir pris deux antibiotiques pour soigner une pneumonie, un homme de 50 ans a développé une antibiomanie très rare. Qu’est-ce que c’est et comment ça se manifeste.

Après avoir pris deux antibiotiques pour lutter contre une pneumonie, un homme a développé un événement psychotique caractérisé par des hallucinations et des délires, au cours desquels il a également commencé à écouter la voix de Dieu, qui lui réservait une « mission spéciale ». Il s’agissait d’une réaction indésirable très rare à ces médicaments, une antibiomanie déjà reconnue dans la littérature scientifique mais dont la pathogenèse n’était pas encore totalement élucidée. Le patient de 50 ans n’avait jamais eu de troubles psychiatriques et n’avait jamais pris d’antibiotiques avant de développer une pneumonie. Elle n’avait pas non plus de problème d’abus d’alcool et de drogue.

Son cas a été décrit dans un rapport de cas comme un cas clinique pertinent dans la prescription combinée d’antibiotiques. Il était dirigé par une équipe de recherche suisse de l’Unité d’urgence psychiatrique (UAUP) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de psychiatrie de l’Université de Genève (UNIGE). Tout a commencé lorsque l’homme s’est présenté à l’hôpital en raison d’une pneumonie, pour laquelle le médecin a décidé de prescrire de l’amoxicilline-acide clavulanique, un antibiotique couramment utilisé pour combattre les infections bactériennes. Cependant, ses symptômes n’ont pas disparu et pour cela, il est retourné à l’hôpital, où cette fois les médecins lui ont prescrit une thérapie à base de clarithromycine, un autre antibiotique générique appartenant aux macrolides.

Comme l’a expliqué l’équipe de recherche, dirigée par le professeur Edith Paula Meszaros, environ 48 heures après le début du nouveau cycle, l’homme a commencé à manifester des comportements inhabituels trouvés par sa famille, tels que logorrhée (parler en continu), agitation, irritabilité, augmentation activité physique et divers délires, y compris l’écoute de la voix de Dieu.De la manifestation de symptômes psychiatriques, l’homme a déclaré que la première nuit, il se sentait comme s’il était sur le point de mourir, puis il a commencé à converser avec Dieu, ce qui, comme indiqué, le ferait ont proposé une mission spéciale sur Terre. L’homme était partiellement conscient des hallucinations et, après en avoir avisé les médecins, il a été décidé de suspendre immédiatement le traitement antibiotique. Dans les 12 heures, les symptômes psychiatriques ont disparu et il n’y avait pas besoin de médicaments antipsychotiques. Après l’amélioration, cependant, les médecins ont décidé de re-prescrire l’antibiotique initial, l’amoxicilline-acide clavulanique ; peu de temps après l’admission, les voix et d’autres symptômes psychiatriques sont revenus à nouveau.

Les auteurs de l’étude ne savent pas si les délires et autres symptômes ont été déclenchés par la combinaison des deux antibiotiques ou si l’homme a eu des réactions distinctes à chaque médicament, cependant, comme indiqué, il s’agit d’un effet secondaire très rare déjà connu des macrolides. lié à la « susceptibilité biologique individuelle ». Les détails de la recherche « Antibiomania : un rapport de cas d’épisodes maniaques induits par la clarithromycine et l’acide amoxicilline-clavulanique séparément » ont été publiés dans la revue scientifique BMC Psychiatry.