Le clavier K70 RGB Pro mis à jour de Corsair dispose d’un taux d’interrogation de 8 000 Hz et d’un câble USB-C amovible

Conclusion : contrairement au clavier phare K100 RGB de Corsair, ce nouveau K70 Pro n’a pas encore opté pour la technologie opto-mécanique, mais il intègre désormais la technologie d’hyper-traitement Axon 8 000 Hz de la société pour une réactivité accrue. Bien que peu de gens remarquent la différence par rapport à un clavier de 1 000 Hz, ce que la plupart des joueurs occasionnels et inconditionnels apprécieront probablement, c’est la construction en aluminium brossé avec le design audacieux de Corsair, la disposition standard pleine grandeur et un câble USB-C amovible.

Le Corsair K70 RGB Pro affiche le même taux d’interrogation que le Razer Huntsman V2 de l’année dernière, mais il lui manque la technologie optique de son rival, également présente dans le K100 RGB haut de gamme de Corsair. Le prix de lancement premium de 160 $, cependant, est identique au Huntsman V2 actuellement à prix réduit.

Corsair propose ce modèle avec des commutateurs mécaniques standard de marque Cherry MX, offrant aux joueurs le choix des touches MX Brown, Red, Speed, Blue et Silent. Il reprend le câble USB-C détachable et le rouleau de volume texturé en aluminium du K70 RGB TKL, mais avec des touches déplacées pour les commandes multimédias et système dédiées.

Le Switch « Tournoi » monté à l’arrière est également présent, qui peut être activé pour définir par défaut le clavier sur un profil de base standard et est destiné à réduire la distraction en désactivant les macros et en remplaçant le rétroéclairage RVB par une couleur statique. Un peu comme faire l’expérience d’un clavier de jeu moins riche en fonctionnalités et moins cher.

Bien que l’application compagnon iCUE de Corsair soit nécessaire pour une personnalisation complète, y compris le déverrouillage du taux d’interrogation de 8 000 Hz, le réglage de l’éclairage par touche et la configuration du profil, etc., certaines fonctionnalités telles que l’enregistrement de macros et le cycle des effets d’éclairage peuvent être effectuées à bord.

De plus, le repose-poignet fourni ne semble pas être le plus moelleux qui soit, mais c’est un confort de créature attendu compte tenu du prix haut de gamme de ce clavier. Corsair vend actuellement le K70 RGB Pro sur son site Web officiel nord-américain avec une garantie de deux ans, tandis que la disponibilité dans d’autres régions est prévue fin mars.