La nouvelle collection PowerToys comprend une variété d’outils pour optimiser votre expérience Windows

Inspiré du projet PowerToys de l’ère Windows 95, ce redémarrage fournit aux utilisateurs expérimentés des utilitaires pour tirer plus d’efficacité du shell Windows 10 et le personnaliser pour les flux de travail individuels. Découvrez cet excellent aperçu des PowerToys de Windows 95.

La première version de prévisualisation de PowerToys contient deux utilitaires avec tout le code du projet sur GitHub. Le référentiel contient également les informations et les outils dont vous avez besoin pour comprendre comment les utilitaires des PowerToys fonctionnent ensemble et comment créer vos propres utilitaires.

Commencer

Pour lancer les pneus sur les deux premiers utilitaires, téléchargez le programme d’installation ici. Le service PowerToys principal s’exécute lorsque Windows démarre et qu’un utilisateur se connecte. Lorsque le service est en cours d’exécution, une icône PowerToys apparaît dans la barre d’état système. La sélection de l’icône lance l’interface utilisateur des paramètres PowerToys. L’interface utilisateur des paramètres vous permet d’activer et de désactiver des utilitaires individuels et fournit des paramètres pour chaque utilitaire. Il existe également un lien vers la documentation d’aide de chaque utilitaire. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur l’icône de la barre d’état pour quitter le service Power Toys.

Interface utilisateur des paramètres de PowerToys. Notez que certaines fonctionnalités de PowerToys nécessitent une exécution dans un processus élevé. L’élévation est nécessaire pour interagir avec et manipuler les fenêtres à partir de processus disposant d’un ensemble de droits supérieur à celui de l’utilisateur actuel. C’est pourquoi le PowerToys.exe demande une élévation lors de son lancement.

Si vous trouvez des bugs ou avez des suggestions, veuillez ouvrir un problème dans le référentiel Power Toys GitHub. Le backlog pour la création de nouveaux utilitaires est ici. Vous pouvez fournir des commentaires sur le backlog pour suggérer de nouvelles idées ou un ordre de priorité différent en rejoignant la discussion sur le backlog dans ce numéro.

Utilitaires PowerToy actuels

Les utilitaires actuellement disponibles incluent :

Toujours au top

Toujours en haut vous permet d’épingler des fenêtres au-dessus de toutes les autres fenêtres avec un raccourci clavier rapide (⊞ Win+Ctrl+T).

PowerToys Réveillez-vous

PowerToys Awake est conçu pour garder un ordinateur éveillé sans avoir à gérer ses paramètres d’alimentation et de veille. Ce comportement peut être utile lors de l’exécution de tâches chronophages, en veillant à ce que l’ordinateur ne se mette pas en veille ou n’éteigne pas ses écrans.

Pipette à couleurs

ColorPicker est un utilitaire de sélection de couleurs à l’échelle du système activé avec Win + Maj + C. Choisissez des couleurs à partir de n’importe quelle application en cours d’exécution, le sélecteur copie automatiquement la couleur dans votre presse-papiers dans un format défini. Color Picker contient également un éditeur qui affiche un historique des couleurs précédemment sélectionnées, vous permet d’affiner la couleur sélectionnée et de copier différentes représentations de chaînes. Ce code est basé sur le Color Picker de Martin Chrzan.

FantaisieZones

FancyZones est un gestionnaire de fenêtres qui permet de créer facilement des dispositions de fenêtres complexes et de positionner rapidement les fenêtres dans ces dispositions.

Modules complémentaires de l’explorateur de fichiers

Les modules complémentaires de l’explorateur de fichiers permettent le rendu du volet de prévisualisation dans l’explorateur de fichiers pour afficher les icônes SVG (.svg), Markdown (.md) et les aperçus de fichiers PDF. Pour activer le volet de prévisualisation, sélectionnez l’onglet « Affichage » dans l’Explorateur de fichiers, puis sélectionnez « Volet de prévisualisation ».

Redimensionneur d’image

Image Resizer est une extension Windows Shell permettant de redimensionner rapidement les images. D’un simple clic droit depuis l’explorateur de fichiers, redimensionnez une ou plusieurs images instantanément. Ce code est basé sur Image Resizer de Brice Lambson.

Gestionnaire de clavier

Keyboard Manager vous permet de personnaliser le clavier pour être plus productif en remappant les touches et en créant vos propres raccourcis clavier. Ce PowerToy nécessite Windows 10 1903 (build 18362) ou version ultérieure.

Utilitaires de la souris

Les utilitaires de souris ajoutent des fonctionnalités pour améliorer votre souris et votre curseur. Avec Find My Mouse, localisez rapidement la position de votre souris avec un projecteur qui se concentre sur votre curseur. Cette fonctionnalité est basée sur le code source développé par Raymond Chen.

PowerRenommer

PowerRename vous permet d’effectuer des renommages, des recherches et des remplacements de noms de fichiers en masse. Il comprend des fonctionnalités avancées, telles que l’utilisation d’expressions régulières, le ciblage de types de fichiers spécifiques, la prévisualisation des résultats attendus et la possibilité d’annuler les modifications. Ce code est basé sur SmartRename de Chris Davis.

Course de PowerToys

PowerToys Run peut vous aider à rechercher et à lancer votre application instantanément – appuyez simplement sur le raccourci Alt + Espace et commencez à taper. Il est open source et modulaire pour des plugins supplémentaires. Window Walker est désormais également inclus. Ce PowerToy nécessite Windows 10 1903 (build 18362) ou version ultérieure.

Guide des raccourcis

Le guide des raccourcis clavier Windows apparaît lorsqu’un utilisateur appuie sur ⊞ Win+Shift+/ (ou comme nous aimons le penser, ⊞ Win+ ?) et affiche les raccourcis disponibles pour l’état actuel du bureau. Vous pouvez également modifier ce paramètre et maintenir enfoncé ⊞ Win.

Muet de vidéoconférence

La mise en sourdine de la vidéoconférence est un moyen rapide de « couper » globalement votre microphone et votre caméra en utilisant ⊞ Win + Maj + Q lors d’une conférence téléphonique, quelle que soit l’application qui a actuellement le focus. Cela nécessite Windows 10 1903 (build 18362) ou version ultérieure.

Langues

Actuellement, PowerToys est disponible dans les langues suivantes : chinois (simplifié), chinois (traditionnel), tchèque, néerlandais, anglais, français, allemand, hongrois, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, portugais (Brésil), russe, espagnol , Turc.

Dirigé par la communauté et développé à l’air libre

Notre objectif pour le projet PowerToys est qu’il soit une extension de la communauté des utilisateurs expérimentés de Windows et qu’il fournisse les fonctionnalités que ces utilisateurs trouvent les plus précieuses. Notre backlog d’utilitaires est sur GitHub, et nous encourageons la communauté à fournir des commentaires sur le backlog dans ce numéro. Chaque utilitaire a son propre backlog de fonctionnalités. Vous pouvez également contribuer au backlog du guide de raccourcis Windows et au backlog FancyZones. Pour de nouvelles suggestions d’utilitaires, veuillez créer un nouveau problème pour discuter de l’idée.

Créer vos propres utilitaires PowerToys

Bien que l’ouverture des rapports de bugs, les suggestions de fonctionnalités et les commentaires sur le backlog soient tous extrêmement précieux pour ce projet, si vous êtes l’un des nombreux utilisateurs expérimentés qui sont également développeurs, vous pouvez contribuer directement au produit.

Lorsque le projet PowerToys a été annoncé pour la première fois ce printemps, nous ne pensions pas que l’accueil serait aussi enthousiaste qu’il l’a été. Le projet a commencé avec juste un référentiel vide, avec une feuille de route et un endroit où les utilisateurs expérimentés peuvent fournir des suggestions et des idées. Cependant, plus de 4000 utilisateurs ont mis en vedette le référentiel, montrant un vif intérêt pour le projet. Compte tenu de cet enthousiasme, nous prévoyons que de nombreux développeurs voudront contribuer à PowerToys, et nous nous sommes assurés que la documentation, l’architecture du projet et les outils sont prêts à être utilisés par la communauté.

Avant de commencer, il vaut la peine de lire les directives de contribution pour le projet. Après cela, vous devriez lire la section « Guide du développeur » du fichier Lisez-moi PowerToys, qui contient un lien vers le nouveau modèle Visual Studio de l’utilitaire PowerToys. Chaque utilitaire est un fichier .dll, qui est chargé par le runtime PowerToys et chaque utilitaire peut fournir des paramètres au cadre de paramètres PowerToys avec un blob JSON. L’interface utilisateur des paramètres prend ce JSON et crée automatiquement une interface utilisateur des paramètres pour l’utilitaire. Plus d’informations sur le format des paramètres peuvent être trouvées dans la spécification des paramètres.

Quoi de neuf:

Il s’agit d’une version de correctif pour résoudre les problèmes de la v0.55.1 en raison d’un bug du programme d’installation et de .NET 5 effectuant une mise à jour pour le runtime. Nous avons jugé important pour la stabilité sur la base des taux entrants. Voir v0.55.0 pour les notes de version complètes.

#16203 – Le programme d’installation n’a pas géré la sortie d’une version plus récente pour .NET 5

Remarques précédentes :

Le cycle de publication de la v0.55 a poursuivi nos progrès vers la préparation de PowerToys ARM64, la résolution de certains problèmes majeurs et de nouveaux utilitaires. Le travail du mois dernier nous a permis de mettre à niveau la base de code vers .NET 5 et le mois prochain vers .NET 6. Cela apportera une stabilité et des améliorations de vitesse.

Nous sommes également extrêmement heureux de proposer 3 nouveaux utilitaires PowerToy.

Module complémentaire de l’explorateur de fichiers : fichiers de développement pour le volet de prévisualisation. Cela devrait ajouter environ 150 extensions de fichiers au total. Nous utilisons l’éditeur de Monaco pour alimenter cette expérience. Merci @aaron-junker !

Module complémentaire de l’explorateur de fichiers : génération de miniatures et de volets de prévisualisation au format de fichier STL ! Étant donné que STL est un format de fichier 3D courant, cela permet une vérification visuelle rapide. Merci @pedrolamas!

Utilitaire de la souris : réticule sur le pointeur via Ctrl+Alt+P. Cette fonctionnalité a été co-développée avec l’équipe d’accessibilité de Microsoft. Lorsque l’équipe nous a parlé de l’idée et a décrit la tentative de trouver votre curseur en regardant à travers une paille, nous savions que nous pouvions exploiter le code des autres utilitaires de souris pour activer rapidement cette fonctionnalité. Vous trouverez ci-dessous une citation de l’un des testeurs avec une version de validation approximative :

« Cela va changer ma vie et me permettre d’utiliser n’importe quel PC sans perdre constamment le pointeur. C’est énorme ! Je pourrai à nouveau travailler à ma vitesse normale. Cela change complètement la donne pour les personnes ayant une déficience visuelle ! » -Joanna A.

Journal des modifications

Général

Le runtime .NET est maintenant sur 5, notre prochaine version sera mise à niveau vers .NET 6. Le passage à .NET 5 puis 6 a aidé à réduire nos pièces mobiles en une seule version, nous avons donc suivi cette voie. La raison pour laquelle c’est important est qu’il s’agit de l’un des principaux éléments de travail nécessaires à la prise en charge d’ARM64. De plus, cela devrait aider à augmenter la vitesse une fois que nous sommes sur .NET 6.

Aide du plugin d’orthographe de @jsoref

Toujours au top

Correction de l’une des deux bordures affichant des bugs incorrects.

La bordure est désormais définie par défaut sur la couleur d’accentuation du système d’exploitation. Merci @davidegiacometti

Activité CPU/GPU réduite. Pas fini de s’améliorer, nous savons que nous pouvons faire mieux.

FantaisieZones

Correction d’un bug pour ne pas perdre de zones après la mise à jour

Correction du problème de marge de l’éditeur pour la langue chinoise. Merci @niels9001

Modules complémentaires de l’explorateur de fichiers

Les vignettes GCode sont désormais transparentes. Merci @pedrolamas

Nouvel utilitaire – Fichiers de développeur pour le volet de prévisualisation de l’Explorateur de fichiers. Cela devrait ajouter environ 150 extensions de fichiers au total. Nous utilisons l’éditeur de Monaco pour alimenter cette expérience. Merci @aaron-junker !

Nouvel utilitaire – Vignette STL et volets de prévisualisation ajoutés ! Merci @pedrolamas!

Redimensionneur d’image

Correction d’un bug avec trop de métadonnées. Merci @CleanCodeDeveloper

Correction d’un bug de redimensionnement pour une hauteur constante tout en conservant le rapport d’aspect. Merci @CleanCodeDeveloper

Utilitaires de la souris

Nouvel utilitaire – Réticule sur le pointeur via Ctrl+Alt+P. Cette fonctionnalité a été co-développée avec l’équipe d’accessibilité de Microsoft. Merci @niels9001 pour son aide avec l’icône !

PowerRenommer

Les fichiers sont triés maintenant comme l’Explorateur de fichiers trie.

Course de PowerToys

Vitesse améliorée et bugs corrigés avec le plugin Window Walker. Merci @htcfreek

Window Walker affichera désormais le chemin des applications élevées. Merci @davidegiacometti

Ajout de la commande UEFI aux commandes système. Merci @htcfreek

Correction d’un bug de plantage dans la classe EnvironmentHelper. Merci @htcfreek

Correction du bug du plug-in URI avec ^ :. Merci @franky920920

Le plug-in VS Code n’affichant pas les espaces de travail avec la dernière version de Code a été corrigé. Merci @ricardosantos9521

Correction d’un bug qui empêchait les plugins de se charger. Merci @davidegiacometti

Correction d’un crash dans le plugin Uri et le plugin de recherche Web. Merci @cyberrex5 !

Réglages

Correction d’une régression avec la réinitialisation des paramètres lors du passage d’administrateur à non-administrateur

Muet de vidéoconférence

Correction d’un bug de plantage avec Zoom et d’autres clients. Nous avons trouvé quelqu’un avec qui nous pouvions déboguer à distance et identifier la partie en panne.

Changement de comportement : lorsque vous quittez une réunion, VCM laisse désormais votre microphone dans l’état dans lequel il se trouvait. Cela imite le comportement des applications si VCM n’était pas présent.

Changement de comportement : Lorsque vous quittez PowerToys, l’état actuel de votre microphone restera.

Cotisations communautaires