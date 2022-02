Les singes des expériences avec les puces d’Elon Musk dans le cerveau sont laissés pour souffrir et mourir

Cela a été rapporté par une organisation américaine de plus de 17 000 médecins, qui est entrée en possession de « documents troublants » montrant l’extrême souffrance des singes utilisés dans les tests Neuralink.

Les singes utilisés dans les expériences de Neuralink, la société de neurotechnologie d’Elon Musk, seraient soumis à « extrême souffranceLors de tests menés au centre de recherche de l’Université de Californie à Davis, où la société de puces cérébrales teste ses implants. C’est ce qu’a rapporté le Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), une organisation américaine à but non lucratif de plus de 17 000 médecins, qui a déposé une requête auprès du Département de l’agriculture des États-Unis pour violation de l’Animal Welfare Act en lien avec des pratiques invasives et mortelles. expériences cérébrales sur 23 singes.

Les expériences sur des singes avec des puces dans le cerveau

Le PCRM, qui promeut une recherche médicale responsable et les alternatives à l’expérimentation animale, a expliqué être entré en possession de documents inquiétants, qui montrent «l’extrême souffrance des singes due à des soins animaliers inadéquats et à des implants cérébraux expérimentaux hautement invasifs lors d’expériences« . Le groupe souligne que le personnel de Neuralink et de l’Université de Californie « N’a pas fourni aux singes mourants des soins vétérinaires adéquats, a utilisé une substance non approuvée connue sous le nom de » Bioglue « qui a tué les singes en détruisant des parties de leur cerveau et n’a pas offert de soins psychologiques visant au bien-être des animaux affectés à l’expérience ».

Ces primates, qui sont des spécimens de macaques rhésus, étaient « enfermés seuls dans des cages, ils avaient des épingles en acier vissées au crâne et ont subi des «traumatismes faciaux» et des convulsions à la suite d’implants cérébraux » Outre « infections récurrentes aux sites d’implantation« . Dans certains cas, en raison de la détérioration de leur état de santé, le PCMR a montré que les animaux ont été euthanasiés avant même d’être utilisés dans les expériences prévues.

Il s’agirait donc d’une situation bien différente de celle présentée dans une récente vidéo diffusée par Neuralink lui-même qui, suite à l’implantation d’une des premières puces dans le cerveau d’un singe, avait montré comment Pager (c’est le nom de l’animal) a pu jouer au jeu vidéo « Pong ».

Pour mener les expériences, le centre de recherche de l’Université de Californie a reçu plus de 1,4 million de dollars de la société d’Elon Musk et « il a peut-être cédé ses installations financées par l’État à un milliardaire, mais cela ne signifie pas qu’il peut contourner les exigences de transparence et violer les lois fédérales sur le bien-être des animaux« , a déclaré le coordinateur de la défense du PCMR, Jeremy Bechjam, dans un communiqué. Des documents révèlent que les singes ont eu leur cerveau mutilé dans des expériences de mauvaise qualité et ont été laissés à souffrir et à mourir« .

L’Université a refusé de publier des photos et des vidéos du procès, affirmant que les documents appartiennent à Neuralink qui, étant une société privée, n’est pas soumise au California Public Records Act. La commission médicale soutient cependant que le travail effectué et le matériel produit dans les établissements publics sont en tout état de cause soumis à la législation et doivent donc être divulgués. « L’Université de Californie à Davis ne peut pas protéger une entreprise privée du contrôle public – a ajouté Deborah Dubow Press, avocate générale associée du PCMR -. Les photos et vidéos d’animaux hébergés et expérimentés dans un établissement public sont des documents publics. Neuralink ne peut pas utiliser les ressources publiques mais échappe aux responsabilités publiques« .