Nintendo dit merci après que le hacker Gary Bowser a été condamné à 40 mois de prison

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La longue saga du hacker de Nintendo malheureusement nommé Gary Bowser s’est terminée par une peine de 40 mois de prison. Le membre de Team Xecuter, qui n’est pas lié au président de Nintendo of America Doug Bowser ou à l’antagoniste de Mario, a été accusé de deux crimes fédéraux liés au piratage, pour lesquels Nintendo a publiquement remercié les autorités.

Bowser était membre du groupe de piratage Team Xecuter – le DOJ l’appelait un «leader éminent» – qui créait et vendait des appareils de piratage Nintendo depuis au moins 2013. Les outils permettaient aux acheteurs de contourner les mesures de sécurité, leur permettant de jouer illégalement. ROM sur consoles/ordinateurs de poche tels que Switch, 3DS et Nintendo Wii.

Bowser a été arrêté en 2020 avec Max Louarn, membre de la Team Xecuter, pour 11 chefs d’accusation de piratage. En avril de l’année dernière, Nintendo of America a intenté une action en justice contre Bowser, demandant 2 500 $ pour chaque appareil trafiqué et 150 000 $ pour chaque violation du droit d’auteur. Il a d’abord nié les accusations, mais a changé son plaidoyer de culpabilité quelques mois plus tard et a été condamné à payer 4,5 millions de dollars à Nintendo.

Bowser faisait également face à une poursuite civile de Nintendo. Étant donné qu’il avait déjà plaidé coupable à l’affaire pénale, il a fini par régler avec l’entreprise en décembre pour 10 millions de dollars. Dans des documents judiciaires, Bowser a déclaré qu’il était payé 1 000 dollars par mois pour commercialiser et distribuer les dispositifs de piratage aux détaillants.

L’accusation du gouvernement américain a fait valoir que les actions de Team Xecuter avaient entraîné des pertes de 65 millions de dollars pour Nintendo et a demandé cinq ans d’emprisonnement pour Bowser. Sa défense a déclaré qu’il était le « moins coupable » des trois membres arrêtés et a demandé 19 mois, ce qui l’aurait vu passer 3 mois en prison compte tenu de sa peine. Le tribunal de district américain du district ouest de Washington l’a condamné à 40 mois.

Le DOJ a également inculpé les autres membres de l’équipe Xecuter, Louarn (de France) et Yuanning Chen (de Chine), mais ni l’un ni l’autre ne sont en détention.

Nintendo a fait la déclaration suivante en réponse à la phrase.