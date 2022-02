Les meilleurs GPU 2022 : cartes graphiques neuves et d’occasion

Cela fait deux ans que nous avons élaboré un guide des meilleurs GPU que vous pouvez acheter, et c’est parce que depuis deux ans maintenant, le marché est en pleine pagaille. Pendant ce temps, nous avons recommandé de tenir le coup si vous le pouviez, et nous avons également passé pas mal de temps à rechercher des alternatives d’occasion, bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’attrait non plus.

Il semble que les choses pourraient enfin commencer à s’améliorer, très légèrement, et bien que nous ayons encore un long chemin à parcourir, nous comprenons que beaucoup d’entre vous ont fini d’attendre et que vous voulez juste acheter quelque chose, alors que devriez-vous obtenir ? Nous couvrons cinq gammes de prix, en partant du bas, allons-y…

GPU d’entrée de gamme (moins de 300 $)

Radeon RX 6500 XT au PDSF ou acheter d’occasion

Pour ceux d’entre vous qui cherchent à dépenser le moins possible, la nouvelle carte graphique la moins chère est la malheureuse Radeon RX 6500 XT. Essentiellement, c’est un mauvais produit avec de nombreux problèmes qui coûte trop cher pour ce qu’il est. Cependant, il n’y a pas d’alternative pour moins de 450 $, donc si vous avez désespérément besoin d’une nouvelle carte graphique et que le marché de l’occasion est hors de question, c’est tout.

En toute honnêteté, nous préférerions continuer à attendre ou faire autre chose de notre temps que le jeu sur PC, car dépenser 270 $ sur une carte graphique qui ne peut même pas atteindre 60 ips dans de nouveaux jeux tels que Cyberpunk 2077 ou Dying Light 2 en utilisant le les paramètres de qualité les plus bas possibles à 1080p sont une affaire approximative. Celui-ci va vieillir comme du lait.

Alternativement, si vous avez accès à un marché très utilisé, nous vous recommandons de regarder la Radeon RX 570 4 Go, qui peut généralement être achetée pour moins de 200 $ et est sans doute un meilleur produit. Pour un prix similaire, soit environ 270 $, une Radeon 5500 XT 4 Go ou GTX 1650 Super d’occasion sont de meilleurs produits, alors considérez-les plutôt si vous les trouvez.

Mais bien sûr, si vous parvenez à vous procurer un RX 6500 XT pour le PDSF de 200 $, alors c’est probablement la voie à suivre. Cependant, sachez que s’il atteint ce prix dans quelques mois, il y a de fortes chances que d’autres GPU aient également baissé de prix, alors assurez-vous de vérifier toutes vos options avant d’acheter.

Le point d’entrée idéal (500 $ +)

AMD Radeon RX 6600

Vous n’obtenez pas grand-chose pour 270 $ avec le 6500 XT comme nous venons de l’établir. Alors, que devez-vous dépenser pour profiter des jeux d’aujourd’hui avec des paramètres de qualité respectables, tout en ayant suffisamment de marge pour être utile pour les années à venir ?

Pour cela, l’AMD Radeon RX 6600 est l’option incontournable, certains modèles atteignant 450 $, bien que la plupart dépassent encore 500 $. Sur certains marchés comme l’Australie, certaines cartes RX 6600 peuvent être achetées pour 650 $ AUD, ce qui correspond à peu près à ce que vous paierez pour un RTX 3050. Aux États-Unis, chez Newegg, le RTX 3050 le moins cher est actuellement répertorié pour 600 $ auprès d’un tiers. les vendeurs. Pendant ce temps, le RTX 3060, qui devrait concurrencer le RX 6600 en termes de performances, coûte plus de 750 $.

En d’autres termes, il n’y a pas d’alternative au RX 6600 pour le moment, neuf ou d’occasion, c’est donc un choix simple. Bien que nous n’ayons pas été ravis du RX 6600 lors de sa sortie, sur le marché actuel, il s’est avéré être une affaire solide avec une bonne disponibilité. C’est aussi un monde meilleur que le 6500 XT étant donné qu’il prend en charge plus de deux sorties d’affichage, deux fois la bande passante PCIe, deux fois la capacité VRAM, l’encodage matériel et le décodage AV1, en gros c’est une bonne carte graphique.

Il rend également le RTX 3050 pour des performances de rastérisation standard, donc à moins que le GPU GeForce ne soit au moins 20% moins cher que le RX 6600, il ne sert à rien de l’acheter.

Le meilleur que vous puissiez obtenir pour moins de 1 000 $

AMD Radeon RX 6700 XT

Si vous êtes déterminé à acheter une carte graphique maintenant et que vous voulez plus de performances, mais que vous ne voulez pas dépenser plus de 1 000 $, quelle est votre meilleure option ? À notre avis, ce serait la Radeon RX 6700 XT. À son PDSF d’origine, c’était un bon produit qui donnait au RTX 3070 une course pour son argent.

La Radeon 6700 XT offre environ 40 % de performances en plus que la RX 6600, prend en charge l’intégralité de la bande passante PCIe x16, augmente la capacité VRAM à 12 Go et peut être achetée sur le marché actuel pour environ 900 $. Vous payez effectivement une prime de prix de 100 % pour 40 % de performances en plus, c’est pourquoi nous vous recommandons, si vous le pouvez, d’opter pour le RX 6600 à la place.

Pour à peu près ce niveau de performances de Nvidia, vous paierez beaucoup plus car le RTX 3070 commence à 1 100 $, le plus récent 3070 Ti commençant à environ 1 200 $. À moins que vous n’achetiez spécifiquement pour jouer à des jeux avec le ray tracing/DLSS activé, le 6700 XT est une meilleure offre à 900 $.

GPU haut de gamme au meilleur rapport qualité-prix (1 500 $)

AMD Radeon RX 6900 XT

Étant donné à quel point le marché est dingue – et ce depuis 2 ans maintenant – des cartes graphiques qui semblaient autrefois idiotes, ne le sont peut-être plus… selon la façon dont vous le regardez. Prenez la Radeon RX 6900 XT par exemple. Comme la GeForce RTX 3090, nous avons estimé que ce produit n’avait aucun sens à sa sortie. Le PDSF a vu son prix plus de 50% supérieur à celui du 6800 XT pour des gains de performances à un chiffre, environ 8% en moyenne.

Outre l’amélioration des performances relativement faible, vous n’avez rien de plus avec le 6900 XT. La capacité de mémoire et la bande passante étaient les mêmes, donc à part quelques cœurs supplémentaires qui ont permis ce saut de 8 %, c’était essentiellement le même produit… pour beaucoup plus d’argent. Cependant, sur le marché actuel, la Radeon 6900 XT ne coûte généralement qu’environ 10 % de plus que la 6800 XT, donc si vous êtes prêt à vous séparer de 1 500 $, autant vous procurer le modèle phare.

Les GPU Nvidia sont considérablement plus chers, ce qui les rend plus difficiles à justifier pour la plupart des joueurs. Le modèle de base RTX 3080 commence à 1 600 $ et étant donné qu’il est généralement plus lent que le 6900 XT, cela n’a pas de sens. La nouvelle version 12 Go du 3080 commence à 1 650 $, bien que la plupart des modèles soient en hausse de plus de 1 800 $, tandis que le 3080 Ti commence à un prix absurde de 2 000 $.

Best of the Best (l’argent n’est pas un problème)

Nvidia GeForce RTX 3090

La GeForce RTX 3090 reste le GPU le plus rapide que l’on puisse acheter, mais c’était idiot au PDSF, sans parler de 3 000 $. Nous réalisons que certaines personnes achètent réellement ces produits extrêmement haut de gamme, alors qui fabrique le meilleur GPU de jeu ? C’est une bataille entre le 6900 XT et le RTX 3090.

D’un point de vue technique, le RTX 3090 est un bien meilleur produit. Il prend en charge DLSS, ce qui est bénéfique pour améliorer les performances à haute résolution, mais il offre également des performances de traçage de rayons largement supérieures. En ce qui concerne les performances de rastérisation, la GeForce est généralement le produit le plus rapide à 4K et avec 24 Go de mémoire GDDR6X, elle est très attrayante pour ceux qui se soucient du droit de se vanter.

Le gros problème avec le RTX 3090 est bien sûr le prix. Initialement prévu pour coûter 500 $ de plus que le 6900 XT (une prime élevée de 50 %), aujourd’hui, le prix demandé typique est plus proche de 3 100 $, ce qui le rend 94 % plus cher que le 6900 XT, ce qui signifie que vous pouvez essentiellement acheter deux 6900 XT pour le prix d’un seul 3090.

Conclure

En fin de compte, si vous devez acheter une carte graphique en ce moment, vous feriez mieux de regarder un GPU Radeon en raison du prix élevé des cartes GeForce en ce moment. À l’heure actuelle, le produit de génération actuelle le moins cher de Nvidia est le RTX 3050 et il coûte 600 $ absurde, ce qui est une blague pour ce niveau de performance. Pour le même prix, vous pouvez atterrir sur le 6600 XT beaucoup plus rapide, qui est environ 50 à 60 % plus rapide.

GPU Radeon Prix ​​typique GPU GeForce

Radeon RX 6500 XT 270 $

Radeon RX 6600 450 $

Radeon RX 6600 XT 600 $ GeForce RTX 3050

760 $ GeForce RTX 3060

Radeon RX 6700 XT 900 $ GeForce RTX 3060Ti

1100 $ GeForce RTX 3070

Radeon RX 6800 1220 $

1250 $ GeForce RTX 3070Ti

Radeon RX 6800 XT 1350 $

Radeon RX 6900 XT 1500 $

1600 $ GeForce RTX 3080

1800 $ GeForce RTX 3080 12 Go

2000 $ GeForce RTX 3080Ti

3000 $ GeForce RTX 3090







Le RTX 3060 est également généralement légèrement plus lent que le 6600 XT, mais coûte actuellement 27% de plus, puis nous avons le 3060 Ti dont le prix correspond au 6700 XT à 900 $. Le 6700 XT est légèrement plus rapide, mais c’est l’un des meilleurs matchs pour Nvidia.

Le RTX 3070 grimpe jusqu’à 1 100 $, ce qui représente une prime de 22 % par rapport au 6700 XT pour seulement 5 % de performances en plus en moyenne. Le 3070 Ti grimpe jusqu’à 1 250 $, ce qui est plus que ce que vous paierez généralement pour un RX 6800 qui est globalement légèrement plus rapide. Dans le segment de milieu de gamme du 3060 Ti au 3070 Ti, Nvidia s’en sort bien. Encore pire en termes de valeur, mais bien mieux que ce que l’on voit dans le bas de gamme où ils n’ont rien et puis dans le haut de gamme où les prix deviennent incontrôlables.

Le RTX 3080 coûte environ 1 600 $, ce qui est plus que ce que vous paierez pour le 6900 XT. Ce n’est pas bon étant donné que la Radeon offre environ 15 % de performances en plus à 4K. Les choses ne font qu’empirer pour le 12 Go 3080 et encore pire pour le 3080 Ti. C’est là où nous en sommes actuellement. Les prix sont toujours mauvais, mais la disponibilité de certains modèles semble s’améliorer, alors j’espère que les choses continueront d’évoluer dans la bonne direction.