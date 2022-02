Une tempête géomagnétique a frappé et détruit 40 satellites du projet Starlink d’Elon Musk

40 satellites du projet Starlink de SpaceX ont été perdus à cause d’une tempête géomagnétique qui a frappé la Terre le 4 février. Voici ce qui s’est passé.

Crédit : SpaceX

Une puissante tempête géomagnétique provoquée par une vague de vent solaire a condamné à la destruction 40 satellites du projet Starlink de SpaceX, la société aérospatiale privée du magnat sud-africain naturalisé américain Elon Musk. SpaceX lui-même l’a communiqué dans une note, qui expliquait la dynamique de ce curieux accident. Bien qu’en fait les particules chargées du vent solaire dans certaines conditions puissent « faire frire » les systèmes électroniques des satellites, provoquant également des problèmes de communication et de navigation GPS sur Terre, ce n’est pas ce phénomène qui a provoqué l’arrêt prématuré des appareils de Musk. Voici ce qui s’est passé.

Tout a commencé le 30 janvier, lorsqu’une puissante éjection de masse coronale du Soleil a été déclenchée, ce qui a déclenché la vague de vent solaire qui s’est transformée en une violente tempête géomagnétique, qui a frappé la Terre le 4 février. La veille, la société d’Elon Musk avait lancé les 49 satellites du projet Starlink depuis le Kennedy Space Center de la NASA (Floride), qui vise à diffuser internet sur l’ensemble du globe grâce à une constellation de dizaines de milliers de ces appareils. Les satellites, lancés à bord d’une fusée Falcon 9, comme l’explique SpaceX, ont été placés sur une orbite basse provisoire à 210 kilomètres d’altitude, où ils peuvent être efficacement désorbités en cas de dysfonctionnements et autres problèmes. Cette mesure de sécurité s’est toutefois avérée être une épée à double tranchant, car elle a rendu les satellites vulnérables aux effets de la tempête géomagnétique. Lorsque les particules chargées du vent solaire frappent la basse atmosphère terrestre, elles la réchauffent et la rendent plus dense, augmentant considérablement la résistance de l’air. Les satellites ont été orientés «à la pointe» par les ingénieurs pour minimiser les effets de la tempête géomagnétique, mais elle était si intense qu’elle a augmenté la résistance de l’air jusqu’à 50%. Cela a empêché les appareils d’atteindre leur orbite prédéterminée et de quitter le mode de vol temporaire, les condamnant à la désorbite et à la destruction. Selon SpaceX, au moins 40 des 49 satellites ont déjà été détruits ou le seront bientôt.

Heureusement, les petits satellites du projet Starlink sont conçus pour se désintégrer complètement lors de leur rentrée dans l’atmosphère, ne laissant aucun débris en orbite ni ne faisant tomber de morceaux dangereux à la surface de la Terre. Mais cela ne signifie pas qu’ils sont « inoffensifs ». Le projet final prévoit le lancement de 42 000 satellites, pour garantir l’accès à Internet partout sur Terre. À ce jour, environ 2 000 ont été mis en orbite et SpaceX continue d’en envoyer de nouveaux. Il y a deux problèmes principaux pour ces longs trains de satellites : d’une part, la défiguration importante du ciel pour les astronomes, qui ne sont plus en mesure de l’étudier correctement en raison des traînées constantes qui apparaissent dans les images (un gros problème même pour astrophotographes); d’autre part, l’encombrement en orbite basse, ce qui augmente considérablement le risque d’accidents en orbite terrestre basse (cela deviendra plus concret lorsque les satellites atteindront 12 000, comme le rapporte LiveScience). Il y a aussi des problèmes d’ordre géopolitique et économique, l’entreprise d’Elon Musk écrivant seule les règles de cette industrie, occupant tout l’espace disponible et réduisant la marge de manœuvre des autres entreprises. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que certains se soient réjouis de la mauvaise fin des 40 satellites de SpaceX.