Revue du GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3080 Ti : gros GPU, gains minces

Aujourd’hui, nous examinons rapidement le nouveau GPU GeForce RTX 3080 Ti pour ordinateurs portables. Le 3080 Ti représente un rafraîchissement mineur pour coïncider avec la dernière gamme d’ordinateurs portables de jeu alimentés par les processeurs Intel Alder Lake et AMD Ryzen 6000. C’est également le GPU pour ordinateur portable le plus rapide que Nvidia proposera au début de 2022, remplaçant le RTX 3080 d’origine.

L’ordinateur portable RTX 3080 Ti n’est pas votre rafraîchissement typique, car Nvidia a créé un nouveau silicium pour ce produit, à savoir le GA103. Avant cela, la plus grande matrice que Nvidia utilisait dans les ordinateurs portables était GA104, mais cette nouvelle matrice GA103 nous donne accès à plus de cœurs de traitement sans avoir besoin d’aller jusqu’au silicium massif GA102, ce qui serait quelque peu peu pratique pour les facteurs de forme des ordinateurs portables.

Sur la fiche technique, il y a deux améliorations principales à l’ordinateur portable RTX 3080 Ti par rapport à la puce pour ordinateur portable RTX 3080. Le nouveau 3080 Ti contient 58 SM, contre 48, ce qui représente une augmentation de 21% et nous donne désormais 7424 cœurs CUDA.

Cependant, pour s’adapter à des limites de puissance similaires de 80 à 150 W, les vitesses d’horloge nominales ont été réduites d’un maximum de 1710 MHz à 1590 MHz, de sorte que les performances du FP32 n’ont pas augmenté de 20 %. Et bien que Nvidia répertorie jusqu’à 150 W de puissance disponible, plusieurs fournisseurs d’ordinateurs portables proposeront probablement cela avec jusqu’à 175 W de puissance en fonction de ce que nous voyons.

L’autre amélioration principale est la vitesse de la mémoire, passant de 14 Gbps à 16 Gbps GDDR6, et Nvidia abandonne la configuration de 8 Go pour n’offrir que 16 Go de VRAM avec la puce 3080 Ti Laptop. Le même bus mémoire est utilisé, mais une augmentation de la bande passante et des vitesses de mémoire correspond désormais à la gamme actuelle d’AMD.

Comme remarque importante, nous examinons toujours une situation confuse où le GPU pour ordinateur portable RTX 3080 Ti n’est pas le même que la carte de bureau RTX 3080 Ti, et ce n’est même pas proche.

Le modèle de bureau contient 80 SM, des vitesses d’horloge boost plus élevées et une mémoire GDDR6X plus rapide sur un bus plus large. Ainsi, malgré le partage du même nom, il semble un peu trompeur d’appeler le GPU de l’ordinateur portable un «3080 Ti» alors que le modèle de bureau a 38% de cœurs CUDA en plus et de nombreux autres avantages. Je ne vais pas insister beaucoup plus sur ce point, mais c’est quelque chose dont il faut être conscient.

Notre plate-forme de test pour l’examen d’aujourd’hui a été fournie par XMG, c’est l’un des ordinateurs portables que nous avons utilisés pour examiner le nouveau processeur Intel Core i7-12700H qui est basé sur l’architecture Alder Lake.

Le châssis XMG GM7AG8M 17 pouces que nous avons sous la main fonctionne sur ce processeur Intel, plus 32 Go de mémoire DDR5 dans une configuration à double clé. Le GPU pour ordinateur portable RTX 3080 Ti est configuré à 150 W avec 5 W de boost dynamique, mais pour être clair, il existe plusieurs configurations du RTX 3080 Ti qui auront toutes le même nom annoncé, mais des limites de puissance différentes.

Une configuration de 80 W dans un ordinateur portable plus fin et plus petit sera nettement plus lente que les résultats que nous montrons aujourd’hui, qui sont représentatifs des ordinateurs portables phares à haute puissance.

De plus, cette machine offre un bel écran IPS 1440p 240Hz et j’adore cette évolution vers les écrans 1440p pour les ordinateurs portables de nouvelle génération car ces GPU devraient être assez bons pour les gérer.

Pour les tests, nous allons comparer et comparer les GPU à 1080p, avec l’écran connecté à l’iGPU. Il s’agit de la configuration la plus limitée et du nombre d’ordinateurs portables exécutés en mode hybride ou Optimus. Ensuite, nous avons également des résultats 1440p avec le GPU connecté directement à l’écran, qui est le plus limité en GPU et représentatif des ordinateurs portables avec un Switch mux (pour activer ou désactiver les graphiques intégrés) ou une utilisation d’affichage externe.

Repères de jeu

Commençons les tests avec Watch Dogs Legion. Fonctionnant à 1080p en utilisant les paramètres Ultra, l’ordinateur portable RTX 3080 Ti est un GPU très performant offrant des performances 13 % supérieures à celles de l’ordinateur portable RTX 3080, mais avec une consommation d’énergie légèrement supérieure dans la pratique à partir d’une plage de puissance similaire.

Mais nous nous situons dans la gamme des configurations de bureau de milieu de gamme à haut de gamme, avec seulement 13 % de moins qu’une configuration de bureau RTX 3080 que nous avons testée précédemment. C’est bien derrière le vrai RTX 3080 Ti pour les ordinateurs de bureau, mais similaire à ce qui est possible à partir d’un RTX 3070.

À 1440p, l’écart entre les modèles d’ordinateurs portables RTX 3080 et RTX 3080 Ti se réduit et l’écart se creuse avec le RTX 3080 de bureau. Le 3080 Ti pour ordinateurs portables est légèrement plus rapide, mais c’est un peu négligeable avec une marge de seulement 4 %. Cela dit, ce GPU pour ordinateur portable est bon pour plus de 60 FPS en moyenne en utilisant des paramètres ultra, ce qui est une fréquence d’images très jouable pour ce type de titre.

Dans Metro Exodus, nous trouvons quelque chose d’un peu différent. Notre configuration RTX 3080 Ti est un peu en retard sur le modèle d’ordinateur portable RTX 3080, de quelques images seulement – ​​et ce malgré le fait que le nouveau processeur Alder Lake soit plus rapide pour les jeux que les pièces précédentes de 11e génération.

Pour moi, cela suggère que le jeu pourrait favoriser la fréquence et que le changement dans la montée des cœurs CUDA, mais la baisse de la fréquence par rapport au 3080 pourrait faire mal ici. Il est également possible qu’étant donné le budget de puissance global, qui doit maintenant prendre en compte une mémoire plus cadencée et plus consommatrice d’énergie, potentiellement au détriment de la puissance du GPU, les choses ne se soient pas tout à fait alignées en faveur du modèle Ti.

Et ce n’est pas une valeur aberrante à 1080p, c’est aussi le cas à 1440p où Metro Exodus est toujours très limité par le GPU en utilisant les paramètres Ultra. C’est une régression décevante pour le nouveau modèle Ti, mais ce n’était pas le cas avec la plupart des autres jeux testés.

Dans Red Dead Redemption 2, le RTX 3080 Ti s’en sort plutôt bien par rapport au RTX 3080 en fréquences d’images moyennes, malgré une petite régression à 1% des faibles nombres. Le nouveau modèle Ti est 10% plus rapide en 1080p, mais pas vraiment au niveau d’un système de bureau équipé d’un puissant GPU RTX 3080. Pendant ce temps, à 1440p, le RTX 3080 Ti correspond simplement aux performances moyennes du RTX 3080 dans un ordinateur portable, ce qui rend le nouveau modèle Ti plutôt inutile.

Cyberpunk 2077 est l’autre jeu que nous avons testé où la configuration de l’ordinateur portable RTX 3080 Ti que nous avons utilisée était plus lente que notre précédent système RTX 3080 de MSI, malgré ce qui devrait être une plate-forme globale plus favorable. La différence est très faible, juste quelques FPS au total, mais je me serais attendu à ce que le nouveau rafraîchissement Ti soit de l’ordre de 5 à 10 % plus rapide dans ce jeu très gourmand en performances. Je ne dis pas qu’il fonctionne mal ou quoi que ce soit, car vous pouvez facilement obtenir plus de 60 FPS en 1080p, mais comparativement, c’est un peu décevant.

À 1440p, il glisse quelques FPS derrière le modèle d’ordinateur portable RTX 3080, même s’il reste suffisamment de performances pour correspondre à la Radeon RX 6800M d’AMD dans une plage de puissance similaire. Malheureusement pour ceux qui souhaitent acheter un ordinateur portable en remplacement d’un ordinateur de bureau, le nouveau RTX 3080 Ti dans Cyberpunk est 33 % plus lent que le RTX 3080 de bureau, sans parler du RTX 3080 Ti – vous ne pouvez tout simplement pas égaler un GPU de bureau de 320 W avec seulement 150 W. de puissance disponible.

Dans Horizon Zero Dawn, le RTX 3080 Ti est 7 % plus rapide en fréquence d’images moyenne par rapport au RTX 3080 à 1080p, c’est donc un résultat petit mais respectable, et non une régression comme dans deux des jeux que nous avons examinés. loin. Cela maintient le 3080 Ti une marge décente devant le RX 6800M d’AMD et d’autres GPU.

Pendant ce temps, à 1440p, la marge entre le 3080 et le 3080 Ti se réduit à quelques FPS, ce qui est négligeable. Les performances sont excellentes en général, offrant 100 FPS à 1440p en utilisant le préréglage de la plus haute qualité, et la marge est plus petite par rapport au RTX 3080 de bureau par rapport aux autres jeux, ce qui est agréable à voir.

Certains jeux sur ordinateur portable seront plus limités en CPU que d’autres. Rainbow Six Siege en est un exemple à 1080p, où la plupart des gains observés ici sont attribuables aux nouveaux processeurs Intel de 12e génération.

Comme je m’attends à ce que presque tous les ordinateurs portables RTX 3080 Ti soient équipés de processeurs de nouvelle génération, c’est certainement un avantage pour un nouvel ordinateur portable par rapport à un modèle de dernière génération, mais ce n’est peut-être pas nécessairement le GPU seul qui fait le travail. Par exemple, à 1440p dans ce même jeu, la marge entre les systèmes se resserre un peu et l’avantage d’obtenir le nouveau modèle 3080 Ti avec un processeur de 12e génération tombe à seulement 5 % en termes de 1 % de faibles performances, pas 25 % comme nous l’avons vu en 1080p.

Hitman 3 est un autre exemple de limitation du processeur. À 1080p, ces types d’ordinateurs portables peuvent rapidement se heurter à un mur lorsque vous disposez d’un GPU suffisamment rapide. configuration 3080, battant même notre résultat de test de bureau pour le 3080.

Mais à 1440p, le GPU devient beaucoup plus pertinent, et maintenant la marge entre le 3080 Ti et le 3080 se réduit à quelques pour cent en faveur du nouveau modèle Ti.

Nous travaillons toujours sur de nouvelles références de jeu que nous utiliserons dans les comparaisons de GPU pour ordinateurs portables de 2022, mais voici un aperçu de la façon dont le GPU pour ordinateur portable RTX 3080 Ti se comporte.

Dans Forza Horizon 5 utilisant le préréglage Ultra à 1440p, nous constatons une fréquence d’images moyenne de 90 FPS, un autre excellent résultat qui rend ce GPU bien adapté à un gameplay fluide.

Dans Guardians of the Galaxy à 1440p, le 3080 Ti est très impressionnant, poussant plus de 120 FPS en utilisant le préréglage Ultra qui est très jouable sur les nouveaux écrans d’ordinateurs portables.

Dans Deathloop utilisant à nouveau les paramètres Ultra, nous constatons un résultat similaire avec 90 FPS hautement réalisables, ce qui est plus que suffisant pour ce type de titre.

Ensuite, pour les performances de traçage de rayons, dans Guardians of the Galaxy, le GPU pour ordinateur portable RTX 3080 Ti peut atteindre une moyenne de 60 FPS en utilisant les paramètres de traçage de rayons de la plus haute qualité à 1440p sans utiliser DLSS, ce sont donc des niveaux de performances très solides et ne peuvent monter que de là si vous choisissez d’activer la qualité DLSS par exemple.

Le traçage de rayons Far Cry 6 est également très jouable et le grand tampon VRAM de 16 Go empêche tout problème de bégaiement à 1440p, ce qui est un problème avec la configuration de l’ordinateur portable RTX 3070, comme vous pouvez le voir dans le tableau.

Ce que nous avons appris

Dans l’ensemble, le RTX 3080 Ti est un GPU très performant pour les ordinateurs portables de jeu et a pu atteindre 60 FPS ou près de 60 FPS dans pratiquement tous les jeux que nous avons testés, même à 1440p en utilisant des paramètres élevés ou ultra.

Dans certains jeux, il peut même faire un peu mieux que cela, offrant une expérience de taux de rafraîchissement moyen ou élevé sans sacrifier beaucoup aux visuels. Isolément, un produit comme l’ordinateur portable 3080 Ti est bien adapté à cette nouvelle génération d’ordinateurs portables 2022 qui seront plus souvent dotés d’écrans 1440p, de commutateurs multiplexeurs et de gains de performances importants pour le processeur.

Cependant, cela ne semble pas non plus être une mise à niveau très nécessaire ou révolutionnaire pour le marché des ordinateurs portables. Bien qu’il soit techniquement couronné le GPU pour ordinateur portable « le plus rapide » que vous puissiez obtenir, il n’est que légèrement plus rapide que le RTX 3080 pour les ordinateurs portables d’une classe de puissance similaire – environ 10% mieux à 1080p et seulement ~ 5% plus rapide à 1440p. Dans deux des jeux testés, il s’est avéré plus lent que la configuration de l’ordinateur portable RTX 3080, ce qui était décevant à voir, même si je m’attends à ce que ce soit une valeur aberrante et non la norme.

Ce genre de petit gain de performances présente une situation pour les acheteurs d’ordinateurs portables. Si vous pouvez trouver un ordinateur portable RTX 3080 Ti avec une configuration similaire au même prix qu’un ancien ordinateur portable RTX 3080, nous ne voyons aucun problème. Vous bénéficierez également presque certainement des nouveaux avantages de la plate-forme, comme un processeur amélioré et un meilleur affichage.

Mais pour les joueurs purs, j’aurais du mal à recommander un ordinateur portable RTX 3080 Ti s’il était plus cher qu’un système RTX 3080, qui est généralement assez cher tel quel. Les gains de performances sont mineurs et si un système plus récent avec le Ti était plus cher, vous voudriez certainement qu’il dispose d’un processeur plus rapide et qu’il ait d’autres avantages comme plus d’espace RAM ou SSD.

Il convient de noter que ces marges ne sont pas trop différentes de ce que l’on voit du côté des ordinateurs de bureau, où le RTX 3080 Ti est moins de 10% plus rapide que le RTX 3080, de sorte que le marché des ordinateurs portables voit également les gains très marginaux typiques au segment haut de gamme de l’escroquerie de portefeuille. Mais nous voulons réitérer que le GPU RTX 3080 Ti sur les ordinateurs portables est loin d’être aussi rapide que le RTX 3080 Ti pour les ordinateurs de bureau, et finit par 20 à 30% plus lent que le GPU de bureau RTX 3080 dans la plupart des cas – il n’y a pas de substitut pour puissance de jeu de bureau si la performance est ce que vous recherchez.

Le RTX 3080 Ti pour ordinateurs portables est plus proche du GPU de bureau RTX 3070 basé sur nos tests, qui n’est pas en reste d’une carte. Le 3070 est très bon, mais c’est juste au sommet du marché des ordinateurs de bureau.

Raccourcis d’achat

Ordinateurs portables GeForce RTX 3080 Ti sur Amazon

Ordinateurs portables Intel Core i7-12700H sur Amazon

Ordinateurs portables GeForce RTX 3060 sur Amazon

Ordinateurs portables GeForce RTX 3070 sur Amazon

Ordinateurs portables Ryzen 7 5800H sur Amazon