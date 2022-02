Tout ce que vous devez savoir sur l’événement Galaxy Unpacked 2022

Samsung a stupéfié à la fois les clients et les concurrents comme Apple en annonçant sa série phare Galaxy S22 et ses puissants onglets Galaxy S8. Lors de l’événement Galaxy unpacked 2022, Samsung a lancé les nouveaux appareils Galaxy de la série S et un successeur de la Tab S7.

Samsung a annoncé une gamme de téléphones Galaxy S22. Tels que Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra, ainsi que l’annonce étonnante de la série Tab S8. Bien que dans la conception de base, le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus sont les mêmes avec des changements infimes dans l’affichage.

Cependant, le Galaxy S22 Ultra est livré avec les fonctions S-Pen et caméra de nuit. L’expérience de jeu 3D en temps réel et la conception d’affichage immersive rendent les fans de Samsung fous. Maintenant, tout le monde veut découvrir les fonctionnalités exceptionnelles de la nouvelle série S de Samsung. Découvrons ce que l’événement Samsung Unpacked 2022 a apporté aux clients.

Série phare de Galaxy S22

La série phare de Samsung Galaxy S22 est dotée de nombreuses fonctionnalités. La résolution étonnante de la caméra, le cadre blindé en aluminium, le stylet S Pen intégré et les fonctionnalités de nightography sont incroyables. Découvrons les fonctionnalités de chaque Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus

Il est apaisant mais déconcertant de savoir que le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus ont presque les mêmes fonctionnalités que celui du regretté Galaxy S21. Cependant, l’expérience que vous vivrez avec la nouvelle série Galaxy est inoubliable.

La palette de couleurs, la résolution de la caméra et les fonctionnalités de nightogprahy constituent une amélioration significative par rapport aux fonctionnalités précédentes. En outre, il existe une caméra haute résolution, une expérience de jeu 3D en temps réel et une armure en aluminium. Samsung a ajouté des fonctionnalités exceptionnelles pour gagner le cœur des clients.

Au lieu d’un verre en plastique de qualité minimale, le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus ont Gorilla Glass Victus Plus à l’arrière et à l’avant. Ils ont de larges écrans d’affichage de 6,1 et 6,6 pouces avec une résolution étonnante de 2340 × 1080. L’important à propos de l’appareil photo est qu’il peut vous détecter la nuit et une fois que vous avez cliqué, le capteur de 23 % de pixels rendrait également les choses possibles la nuit.

Les Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus de Samsung sont livrés avec le fantastique jeu de couleurs de Graphite, Cream, Violet et Sky Blue. Le zoom instantané, le cadrage automatique et la prise unique sont des fonctionnalités plus avancées de l’appareil photo. Vous pouvez définir le cadre que vous souhaitez, ajuster la couleur et prendre autant de détails que vous le souhaitez par mise au point.

Les superbes fonctionnalités d’affichage du Galaxy S22 et du Galaxy S22 Plus vous offriront une expérience super lumineuse. De plus, l’affichage des gammes Samsung a été construit avec Dynamic AMOLED 2X. Nuit et jour, vous pouvez tous les capturer.

Prix ​​du Galaxy S22 et du Galaxy S22 Plus

Le prix et la capacité de stockage du Samsung Galaxy S22 et du Samsung Galaxy S22 Plus sont également époustouflants. Samsung a intégré le processeur Exynos 2022 le plus récent et hautement sophistiqué avec la technologie de traçage de rayons. Il existe un contraste frappant entre le prix du Galaxy S22 et du Galaxy S22 Plus, le premier commençant à 799,99 $ tandis que le dernier commence à 999,99 $. Vous pouvez les précommander sur le site officiel de Samsung.

Galaxy S22 Ultra

Samsung a rempli le S22 Ultra d’enthousiasme, de zèle et de la technologie la plus sophistiquée possible. Une productivité à indice d’octane élevé, un design remarquable et époustouflant, le mode nuit, la résolution de l’appareil photo et le stylet S intégré avec la sensibilité et la réponse les plus rapides possibles distinguent le Galaxy S22 Ultra de tous les combinés Samsung précédents.

S-Pen intégré

L’autonomie de la batterie, la mise au point de l’appareil photo et la capacité de stockage du Galaxy S22 Ultra ont singulièrement renforcé sa réputation. Découvrons discrètement plus de ses fonctionnalités qui ont été annoncées lors de l’événement Galaxy Unpacked 2022.

Le Galaxy S22 Ultra est le tout premier appareil Galaxy à être équipé du S-Pen intégré. Il est surprenant de savoir que le stylet S-pen a un temps de réponse de 9 millisecondes, ce qui pousse à nouveau les fans hors de chez eux vers la réalité parallèle de Samsung. Vous pouvez écrire, dessiner et stocker vos idées désintégrées en douceur, comme une expérience stylo et encre.

Affichage et Puce

De plus, le Galaxy S22 Ultra possède une puce de 4 nm, qui est minuscule mais rapide et robuste. Le processeur Exynos a ajouté encore plus de vitesse et d’expérience virtuelle en temps réel. Ce combiné dispose d’un écran immersif de 6,8 pouces avec des fonctionnalités de caméra à résolution sensible. Ainsi, capturer les souvenirs la nuit et profiter des jeux pendant la journée est flexible et très agréable.

L’écran AMOLED 2X avec une luminosité scintillante et une distribution des couleurs étonnante est une caractéristique de plus parmi tant d’autres. Vous pouvez découvrir une réalité convergente comme le métaverse à l’aide de ce superbe écran AMOLED 2X.

Résistance aux rayures

C’est un plaisir de savoir que le Galaxy S22 phare est le combiné le plus dur et le plus puissant de Samsung. Il a un cadre en verre Victus et en aluminium blindé pour renforcer la résistance contre les fissures. Ils renforcent les panneaux avant et arrière avec Corning® et Gorilla®. Avec ces fonctionnalités, votre mobile restera pour vous sauver de la terrible catastrophe des rayures.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra résiste à la poussière et à l’eau

Il semble que Samsung ait convergé toutes les qualités et fonctionnalités dans un seul combiné, à savoir le Galaxy S22 Ultra. De plus, il résiste à l’eau et à la poussière. Votre Galaxy S22 Ultra, son stylet S intégré et son écran sont tous sûrs même par temps de pluie. Samsung a rendu cela possible grâce à un indice IP68.

Les fonctionnalités de l’appareil photo et la synchronisation de la batterie du Galaxy S22 Ultra sont époustouflantes. Il a 108 mégapixels, le tireur principal. De plus, il dispose de téléobjectifs 3x et 10x pour offrir une expérience de clic parfaite et des photos et vidéos exceptionnelles. La batterie peut se recharger même à 45W.

Prix

Le prix est élevé avec le Galaxy S22 Ultra à partir de 1199 $. Sa capacité de stockage est de 128 Go. Vous pouvez précommander le Galaxy S22 Ultra sur le site officiel de Samsung.

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra

Taille et affichage

Les trois séries S de la gamme Tab S8 ont un stylet S intégré pour offrir une expérience de conception époustouflante aux utilisateurs. Tab S8 a un écran d’affichage AMOLED de 11 pouces, tandis que Tab S8 Plus et Tab S8 Ultra ont des tailles d’affichage de 12,4 et 14,6 pouces. Ces écrans d’affichage sont immersifs avec des variations de couleurs sensibles et des écrans OLED sophistiqués.

Processeur et batterie

Les trois S-Tabs ont des processeurs de 4 nm avec des capacités de batterie variables. Par exemple, la Galaxy Tab S8 a une capacité de batterie de 8 000 mAh, tandis que la Galaxy Tab S8 Plus et la Galaxy Tab S8 Ultra ont respectivement 10 090 mAh et 11 200 mAh.

Prix

Les onglets de la série S de Samsung apporteront une nouvelle expérience de jeu et de conception créative. Ils sont venus de la même manière avec des forfaits de prix différents. Tab S8 commence à 699,99 $, Tab S8 Plus à 899,99 $ tandis que Tab S8 Ultra à 1099 $.

Conclure

Samsung a apporté une expérience premium à ses fans. Le processeur Exynos 2022 le plus rapide ainsi que le superbe écran AMOLED le placent à la pointe de l’industrie mobile. Samsung a tout développé, de l’expérience de jeu 3D aux graphismes visuels 2D et de la photographie de nuit au divertissement de jour. Il apporte la vitesse la plus rapide, une expérience immersive et la technologie 5G.

Que vous soyez dans les gammes Galaxy S22 ou la série Tab S8, vous profiterez d’une expérience saine. Pour précommander, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Samsung.