Un composé du cannabis protège les neurones de deux facteurs qui contribuent à la maladie d’Alzheimer

Il s’agit du cannabinol (CBN), un cannabinoïde qui s’est avéré capable de contrer le stress oxydatif et certaines formes de mort cellulaire programmée.

Il a été démontré que le cannabinol (CBN), un composé présent dans le cannabis avec de faibles propriétés psychoactives, contrecarre deux facteurs qui contribuent à la maladie d’Alzheimer et à d’autres formes de démence en protégeant les neurones du stress oxydatif et un type de mort cellulaire appelé oxytose est également connu sous le nom de ferroptose , qui est fortement associée à la neurodégénérescence liée à l’âge. Cela a été découvert par une équipe de chercheurs du Salk Institute for Biological Studies à La Jolla, en Californie, qui a identifié le CBN comme un puissant neuroprotecteur, montrant que cette action se produit d’une manière qui dépend des mitochondries.

Les résultats de la recherche, publiés en détail dans la revue scientifique Biologie et médecine des radicaux libres, en fait, montrent que le CBN cible directement les mitochondries, préservant les principales fonctions de ces importants organites cellulaires autrement interrompus suite à l’induction de l’oxytose. Ce type de mort programmée, en particulier, se produit lorsque l’approvisionnement cellulaire en glutathion antioxydant (GSH) s’épuise, ce qui entraîne une augmentation de la production de composés oxygénés nocifs (appelés espèces réactives nocives de l’oxygène, ROS) et un afflux mortel d’ions calcium à travers la membrane cellulaire.

Lorsque, lors de tests en laboratoire, les auteurs de l’étude ont déclenché l’oxytose dans les cellules nerveuses de l’hippocampe en les incubant avec de fortes concentrations de glutamate, ils ont observé que ce type de mort cellulaire provoquait le rétrécissement et le changement de forme des neurones. Cependant, les cellules qui avaient été prétraitées avec du CBN sont restées intactes, suggérant que le composé inhibait d’une manière ou d’une autre l’oxytose.

D’autres expériences ont révélé que, sans ce cannabinoïde, l’induction de l’ocytose provoquait l’enroulement des mitochondries, interrompant leur fonctionnement, et que l’ajout de CBN empêchait à la place cette distorsion morphologique, réduisant également l’influx d’ions calcium à travers les membranes mitochondriales. En d’autres termes, le CBN a permis à ces organites importants de continuer à fonctionner normalement, contrecarrant certaines formes de mort cellulaire programmée et protégeant les mitochondries des dommages oxydatifs.

Commentant les résultats de l’étude, l’auteur principal, le neuroscientifique Pamel Maher du Salk Institute for Biological Studies, a expliqué : « le cannabinol protège les neurones du stress oxydatif et de la mort cellulaire, deux des principaux facteurs contribuant à la maladie d’Alzheimer« Insister sur ça »cette découverte pourrait un jour conduire au développement de nouvelles thérapies pour traiter cette maladie et d’autres troubles neurodégénératifs, comme la maladie de Parkinson.« .