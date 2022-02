NZXT lance le châssis H1 V2 avec des composants internes et des matériaux améliorés

Par WindowsCentral le 08 février 2022



90

NZXT a apporté des améliorations notables au boîtier PC H1 déjà excellent, notamment plus d’espace interne, une alimentation de plus grande capacité et un nouveau câble de montage PCIe (sans feu). C’est le boîtier PC compact à obtenir.

Par KitGuru le 08 février 2022



85

Lorsqu’elles sont combinées, toutes les petites révisions du NZXT H1 (v2) s’additionnent pour en faire une amélioration digne de ce nom par rapport à l’original. Cependant, cela s’accompagne d’une augmentation considérable des coûts, cela vous dissuaderait-il d’en acheter un ?

Par eTeknix le 08 février 2022



90

Du passionné qui veut quelque chose d’élégant et de puissant au premier constructeur de système qui veut quelque chose de facile à utiliser, le NZXT H1 V2 est une mise à niveau fantastique de l’ancien modèle. Il est un peu plus grand, il a un meilleur flux d’air, des températures plus basses et il abritera de vrais GPU de jeu cette fois-ci. NZXT a pris le long chemin avec celui-ci, mais le NZXT H1 V2 va être difficile à battre.

Par Tom’s Hardware le 08 février 2022



60

Le NZXT H1 V2 est un boîtier compact décent pour les constructeurs qui veulent un minimum de tracas d’installation, grâce à son bloc d’alimentation et son refroidisseur AIO inclus et préinstallés. Mais c’est cher pour ce que vous obtenez, les thermiques du GPU ne sont pas excellentes et nous avons eu des problèmes d’alimentation sur notre première unité d’examen.

Par OC3D le 08 février 2022



On aime ca. Que ce boîtier vous convienne ou non dépend de votre budget et de votre volonté ou non d’accepter les limites du facteur de forme ITX. Si vous voulez un boîtier ITX facile à utiliser, le H1 V2 est une excellente option. Le H1 V2 s’améliore par rapport à l’original de toutes les manières qui comptent, et bien qu’il soit un peu plus grand qu’avant, le centimètre ou deux supplémentaires du V2 sur chaque axe n’est pas vraiment quelque chose qui vaut la peine de se plaindre.