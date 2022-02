Infographie : Les classes de véhicules électriques les plus courantes

Si vous trouvez des véhicules de classe L6e, L1e-A ou similaires sur Internet, il est souvent difficile au début de les classer correctement. En fait, il existe environ 40 classes différentes selon la Federal Motor Transport Authority. Certaines de ces abréviations sont plus couramment utilisées pour décrire différents types de véhicules électriques. C’est pourquoi nous vous avons présenté les classes les plus courantes dans l’infographie et vous donnons un bref aperçu textuel des classes sous le graphique.

Les classes de véhicules électriques en un coup d’œil

Vélo électrique : L1e-A

Vitesse VAE : L1e-B

Cyclomoteur électrique : L1e/L3e

Les classes L1 à L3 sont toutes réservées aux deux-roues. À partir de L4, des side-cars sont ajoutés, L5 décrit des tricycles et L6 et plus sont des véhicules à quatre roues. La sous-classe à laquelle chaque véhicule appartient dépend principalement des performances du véhicule. Le poids joue également un rôle, c’est pourquoi un cyclomoteur électrique peut appartenir à la fois à L1e et à L3e.

Micro voiture électrique : L6e

Les microvoitures électriques de classe L6e sont définies comme ayant quatre roues et une masse à vide allant jusqu’à 350 kilogrammes sans batterie. De plus, ils atteignent une vitesse maximale de 45 km/h et une puissance utile allant jusqu’à 4 kW.

Classe moyenne E : M1

SUV électrique : M1

Classe supérieure E : M1

La classe M1 décrit une voiture normale. Il s’agit de tous les véhicules conçus pour le transport de personnes et disposant d’un maximum de huit places, à l’exclusion du siège du conducteur.

E-Van/Transporter : N1

Camion électrique : N2/N3

Au bout de la chaîne des véhicules électriques, nous avons encore les véhicules de transport électriques. Les véhicules de classe N sont conçus pour le transport de marchandises. N1 désigne les véhicules dont la masse totale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Dans la classe N2, vous trouverez des véhicules d’une masse totale autorisée comprise entre 3,5 et 12 tonnes. Enfin, la classe N3 comprend tous les transporteurs de marchandises dont le poids total autorisé est supérieur à 12 tonnes.