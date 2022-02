D’ici 2100, une seule ville pourrait encore accueillir les Jeux olympiques d’hiver

Une équipe de recherche a déterminé que, à moins que nous ne réduisions les émissions de gaz à effet de serre, une seule ville pourra accueillir à nouveau les Jeux olympiques d’hiver d’ici 2100.

Si nous ne réduisons pas les émissions de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane, d’ici 2100, en raison du changement climatique, il n’y aura qu’une seule ville capable d’accueillir à nouveau les Jeux olympiques d’hiver (et dans des conditions idéales), alias Sapporo au Japon. D’ici 2050, cependant, une grande partie des villes actuellement considérées comme valides ne le seront plus, l’Europe les perdant pratiquement toutes. C’est le scénario décrit dans une nouvelle étude menée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques canadiens de l’Université de Waterloo, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Programme de dynamique environnementale de l’Université de l’Arkansas (États-Unis) et du Département des finances publiques de l’Université d’Innsbruck (Autriche).

Les scientifiques, coordonnés par le professeur Daniel Scott, chargé de cours au Département de géographie et de gestion de l’environnement, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé des données sur les tendances climatiques depuis les années 1920. Comme en témoignent les 11 diapositives qui ont convaincu le Premier ministre britannique Boris Johnson que le réchauffement climatique est réel et causé par l’homme, il y a eu une augmentation significative de tous les indicateurs de la crise climatique au cours des dernières décennies : les températures moyennes augmentent régulièrement ; niveau de la mer toujours plus élevé; et la concentration de CO2 dans l’atmosphère vers les étoiles. Les lieux de montagne sont parmi ceux qui souffrent le plus des températures infernales – il suffit de penser aux nombreux glaciers que nous perdons déjà ; il n’est donc pas surprenant qu’à ce rythme les endroits enneigés où se déroulent les compétitions olympiques d’hiver disparaissent également.

Mais le professeur Scott et ses collègues sont allés au-delà de la simple observation des courbes climatiques. 339 athlètes et entraîneurs de haut niveau de 20 pays ont participé à l’étude, dont les réponses ont permis de définir les conditions les plus « équitables et sûres » pour les compétitions sur neige et sur glace. L’analyse a révélé qu’au cours des 50 dernières années, la fréquence des conditions inadéquates et dangereuses (comme le brouillard, la neige poudreuse, la neige traitée chimiquement, la surface gelée, etc.) a considérablement augmenté dans les 21 sites qui ont accueilli les Jeux d’hiver. Si les émissions continuent sans relâche, ces conditions continueront de se détériorer au point de rendre les disciplines sportives totalement impraticables.

Selon les calculs des scientifiques, si nous parvenons à respecter les Accords de Paris sur le climat, « seulement 13 des 21 sites précédents – tous dans l’hémisphère Nord – resteraient fiables pour les compétitions de sports de neige dans les années 2050 et 12 dans les années 2080 », soulignent les auteurs de l’étude. Dans le pire des scénarios climatiques, il en resterait 10 pour les années 2050 et 8 pour les années 2080, mais si nous ne faisons rien et continuons à émettre du carbone dans l’atmosphère comme les deux dernières décennies, alors une seule ville pourra encore accueillir à nouveau les Jeux Olympiques d’hiver, Sapporo au Japon.

Apparemment, cependant, les conditions idéales pour les athlètes ne semblent pas être une préoccupation majeure pour les organisateurs des jeux, étant donné que les Jeux olympiques actuels de Pékin sont les premiers avec pratiquement 100 % de neige artificielle, considérée comme plus dangereuse pour les chutes et les blessures. . Les détails de la recherche « Le changement climatique et l’avenir des Jeux Olympiques d’hiver : perspectives des athlètes et des entraîneurs » ont été publiés dans la revue scientifique Current Issues in Tourism.