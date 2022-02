Windows 11 (mise à jour KB5010386) : toutes les actualités

Aujourd’hui est le deuxième mardi du mois et cela ne signifie qu’une chose dans le code Windows : Patch Tuesday ! La mise à jour de ce mois-ci comprend des améliorations de sécurité et de nombreux correctifs dont certains d’entre vous bénéficient peut-être déjà depuis deux semaines si vous avez installé la mise à jour facultative KB5008353 il y a deux semaines. Cette fois, le numéro de mise à jour est KB5010386 (version 22000.493) et inclut les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Points forts de la mise à jour KB5010386

Met à jour un problème qui empêche le service audio de répondre sur certains appareils prenant en charge l’audio Bluetooth matériel.

Met à jour un problème affectant les icônes d’application lorsque les applications ne sont pas en cours d’exécution. Dans la barre des tâches, ces icônes peuvent être affichées aussi actives que si les applications étaient en cours d’exécution.

Ajoute une nouvelle page Votre compte Microsoft à la catégorie Comptes dans les paramètres Windows pour les éditions Familiale et Professionnelle.

Met à jour un problème qui affiche à tort l’icône de volume sur la barre des tâches comme étant en sourdine.

Met à jour un problème qui empêche un appareil de fonctionner lorsqu’il est connecté à plusieurs écrans.

Résout un problème affectant la fonction de masquage automatique de la barre des tâches. La barre des tâches peut ne pas s’afficher de manière fiable lorsque vous survolez l’affichage principal ou secondaire.

Met à jour un problème qui peut empêcher les icônes d’apparaître sur la barre des tâches d’un affichage secondaire.

Améliore la luminosité automatique pour fournir une meilleure réponse dans des conditions de faible luminosité sur tous les systèmes pris en charge.

Met à jour l’heure d’été pour commencer en février 2022 au lieu de mars 2022 en Jordanie.

Ajoute la fonctionnalité HelpWith, qui utilise les technologies Microsoft Bing pour suggérer des rubriques d’aide pertinentes pour chaque page Paramètres.

Met à jour un problème qui affiche les pourcentages de batterie obsolètes pour les appareils Bluetooth connectés sur la page Bluetooth et autres appareils dans Paramètres.

Met à jour un problème connu qui pourrait empêcher certains programmes d’édition d’images de restituer correctement les couleurs sur certains écrans à plage dynamique élevée (HDR). Cela affecte fréquemment les couleurs blanches qui peuvent apparaître sous forme de jaune vif ou d’autres couleurs.

Améliorations et correctifs

Cette mise à jour non liée à la sécurité inclut des améliorations de la qualité. Parmi les principaux changements figurent les suivants :

Améliore la fiabilité des installations d’applications sur les appareils ARM64.

Met à jour l’heure d’été pour commencer en février 2022 au lieu de mars 2022 en Jordanie.

Résout un problème qui empêche les appareils ARM64 de répondre lorsqu’ils hibernent ou sortent de l’hibernation.

Résout un problème qui affecte le pré-rendu prédictif en mode Microsoft Edge Internet Explorer.

Résout un problème qui vous empêche parfois de saisir des chaînes dans l’éditeur de méthode d’entrée (IME).

Résout un problème qui empêchait le service audio de répondre sur certains appareils prenant en charge l’audio Bluetooth matériel.

Résout un problème où le texte qui informe un client de la mise à niveau de Windows est incorrect pour le japonais.

Résout un problème affectant les icônes d’application lorsque les applications ne sont pas en cours d’exécution. Dans la barre des tâches, ces icônes peuvent être affichées aussi actives que si les applications étaient en cours d’exécution.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner la disparition des profils VPN. Ce problème se produit lorsque vous utilisez Microsoft Intune ou un outil tiers de gestion des appareils mobiles (MDM) pour déployer des profils VPN sur Windows 11 (version d’origine).

Résout un problème qui affecte les applications écrites pour s’intégrer uniquement à Azure Active Directory (AAD). Ces applications ne fonctionneront pas sur les ordinateurs qui rejoignent les services de fédération Active Directory (ADFS).

Résout un problème qui peut entraîner l’échec de la commande Get-TPM PowerShell lors de la tentative de rapport d’informations sur le module de plateforme sécurisée (TPM). La commande échoue avec l’erreur « 0x80090011 Microsoft.Tpm.Commands.TpmWmiException,Microsoft.Tpm.Commands.GetTpmCommand ».

Résout un problème qui entraîne la déconnexion d’une session RDP (Remote Desktop Protocol) ou l’écran vide pour Server Core. Ce problème se produit lorsque vous installez la fonctionnalité AppCompat.

Résout un problème affectant windows.system.profile.retailinfo.dll.

Résout certains problèmes qui affectent les performances de l’explorateur de fichiers lors de la recherche de fichiers et de la sélection de fichiers.

Ajoute une nouvelle page Votre compte Microsoft à la catégorie Comptes dans les paramètres Windows pour les éditions Familiale et Professionnelle.

Résout un problème qui affichait de manière incorrecte l’icône de volume dans la barre des tâches comme étant en sourdine.

Résout un problème de fiabilité qui empêche l’explorateur de fichiers et les menus contextuels du bureau de fonctionner.

Correction d’un problème empêchant de transmettre l’événement Shift KeyUp à une application lors de l’utilisation de l’IME coréen.

Ajoute la fonctionnalité HelpWith, qui utilise les technologies Microsoft Bing pour suggérer des rubriques d’aide pertinentes pour chaque page Paramètres.

Résout un problème qui empêche le clavier tactile d’apparaître sur l’écran de verrouillage lorsqu’un appareil possède un compte Microsoft (MSA).

Correction d’un problème affectant le chargement d’informations de mauvaise qualité dans la barre des tâches, ce qui empêchait parfois un appareil de fonctionner.

Correction d’un problème qui empêchait certaines options d’apparaître dans le menu Win+X.

Résout un problème qui empêchait un appareil de fonctionner lorsqu’il était connecté à plusieurs écrans.

Résout un problème affectant la fonction de masquage automatique de la barre des tâches. La barre des tâches peut ne pas s’afficher de manière fiable lorsque vous survolez l’affichage principal ou secondaire.

Résout un problème qui vous empêche parfois d’utiliser l’IME chinois simplifié.

Résout un problème qui pouvait empêcher les icônes d’apparaître sur la barre des tâches d’un écran secondaire.

Résout un problème selon lequel certaines applications de plug-in d’imprimante ne peuvent pas être installées lorsque le pilote de périphérique d’imprimante est installé.

Résout un problème qui affiche les pourcentages de batterie obsolètes pour les appareils Bluetooth connectés sur la page Bluetooth et autres appareils dans les paramètres.

Résout un problème qui empêche les caméras IP de se connecter et de diffuser sur certains DirectShow (DShow).

Améliore l’algorithme de luminosité automatique pour fournir une meilleure réponse dans des conditions de faible luminosité sur tous les systèmes pris en charge.

Résout un problème entraînant l’arrêt de quoiass.exe et le redémarrage de l’appareil. Ce problème se produit lorsque Windows interroge les services d’annuaire NT (NTDS) après l’arrêt du service NTDS.

Résout un problème qui fait planter le redirecteur webDav. Ce problème se produit lorsque vous essayez de lire un fichier à partir du TfsStore local, ce qui empêche le système de répondre.

Résout un problème de régression des performances qui se produit lorsque vous activez la journalisation du numéro de séquence de mise à jour (USN).

Résout un problème selon lequel l’objet de stratégie de groupe (GPO) « Interdire la compression sur l’ensemble du volume NTFS » ne peut pas être appliqué dans certains cas.

Résout un problème qui empêche Robocopy de réessayer le processus de copie de fichiers.

Résout un problème connu qui pourrait empêcher certains programmes d’édition d’images de restituer correctement les couleurs sur certains écrans à plage dynamique élevée (HDR). Cela affecte fréquemment les couleurs blanches qui peuvent apparaître sous forme de jaune vif ou d’autres couleurs.

Résout un problème qui empêche Windows de fonctionner avec l’erreur « IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ».

Corrige une fuite de mémoire qui se produit lors de l’appel de WinVerifyTrust(). Ce problème se produit si la vérification de la première signature d’un fichier comportant plusieurs signatures échoue.

Ajoute un événement d’audit aux contrôleurs de domaine Active Directory qui identifie les clients qui ne sont pas conformes à la RFC 4456. Pour plus d’informations, consultez KB5005408 : L’authentification par carte à puce peut provoquer des erreurs d’impression et de numérisation.

Mise à jour de la pile de maintenance : 22000.460

Cette mise à jour améliore la qualité de la pile de maintenance, qui est le composant qui installe les mises à jour Windows.

améliorations de la sécurité

Résout un problème qui entraîne l’échec d’une opération de modification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) si l’opération contient les attributs SamAccountName et UserAccountControl. Le message d’erreur est : « Erreur : 0x20EF. Le service d’annuaire a rencontré une erreur inconnue. »

Si vous souhaitez en savoir plus sur les mises à jour de sécurité incluses dans cette version, vous devez visiter ce lien.