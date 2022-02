Jabra commencera à vendre des écouteurs d’amélioration auditive plus tard ce mois-ci

Dans le contexte : des entreprises comme Bose, Olive, Bragi et Nuheara ont annoncé des écouteurs True Wireless Stereo (TWS) pour aider les personnes ayant des problèmes auditifs. Il est maintenant temps pour Jabra de rejoindre les rangs avec le nouveau Enhance Plus, un ensemble d’écouteurs TWS 3 en 1 avec un étui de chargement et des capacités d’aide auditive.

Jabra a annoncé les écouteurs Enhance Plus il y a quelque temps, mais ils n’arriveront pas avant le 25 février. Les écouteurs ont déjà approuvé la norme 510(k) de la FDA, qui garantit que le produit est aussi sûr et efficace qu’un produit commercialisé légalement. déjà disponible aux États-Unis.

Grâce à sa conception compacte, les Enhance Plus sont environ 40 % plus petits que les Jabra Elite 7 Pro, qui comptent parmi les plus petits véritables écouteurs sans fil actuellement disponibles. Par rapport aux écouteurs SoundControl, la solution d’aide auditive de Bose, il est clair quelle est l’option la plus petite.

Le fabricant affirme que ses nouveaux écouteurs peuvent aider les personnes souffrant de perte auditive légère à modérée en comblant l’écart moyen de six ans entre la constatation d’une perte auditive et la consultation d’un médecin. En plus d’améliorer la façon dont vous entendez ceux qui vous entourent, ces écouteurs vous aident également à mieux écouter les autres pendant les appels et la musique.

Jabra a accordé une attention particulière à la personnalisation de l’utilisateur lors de la conception de l’Enhance Plus. Les utilisateurs peuvent choisir entre trois filtres vocaux et trois modes d’écoute en fonction de leurs besoins. De plus, la technologie antibruit des écouteurs utilise quatre microphones pour réduire le bruit de fond et la qualité des appels audio.

Selon le fabricant, ces écouteurs offrent environ 10 heures d’autonomie et disposent de deux charges supplémentaires dans le boîtier de charge inclus. Quant à la résistance à la poussière et aux liquides, ils sont classés IP52, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des utilisateurs courants.

À l’heure actuelle, plus de 50 millions d’adultes américains présentent différents niveaux de perte auditive non traitée, ce qui en fait l’un des problèmes de santé les moins traités aux États-Unis. Avec le besoin croissant d’appareils auditifs, la FDA a présenté un projet visant à introduire une nouvelle catégorie de produits en vente libre (OTC) pour élargir l’accès et offrir des solutions moins chères.

« GN se félicite de l’intention d’accroître la sensibilisation et le traitement de la perte auditive afin d’améliorer la qualité de vie des personnes grâce à la puissance du son. Avec Jabra Enhance Plus, davantage de personnes disposeront d’une solution spécifiquement adaptée à leurs besoins et à leur mode de vie », a déclaré Gitte Aabo, PDG de GN Hearing.

« Lorsque la nouvelle réglementation OTC entrera en vigueur, nous sommes impatients d’être là pour aider les gens avec des solutions qui offrent une meilleure audition situationnelle ainsi que de la musique et des appels dans des designs modernes et élégants », a déclaré René Svendsen-Tune, PDG de Jabra.

Les Jabra Enhance Plus ne sont compatibles qu’avec les iPhones et seront disponibles dans certaines cliniques de soins auditifs aux États-Unis à partir du 25 février pour 799 $. Jabra prévoit de lancer Enhance Plus sur d’autres marchés à mesure que les réglementations locales seront mises en œuvre.